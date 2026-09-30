Marcela Kloosterboer impone el casual red y transforma un look básico en tendencia

Marcela Kloosterboer volvió a marcar tendencia con un look que incorpora uno de los colores protagonistas de la primavera. Mediante su red social, la artista compartió un collage con distintas imágenes de su outfit y se llevó toda la atención de sus seguidores.

Casual red: Marcela Kloosterboer muestra cómo llevar un color vibrante con estilo

Marcela Kloosterboer volvió a demostrar que no hace falta apostar por un outfit recargado para incorporar una de las tendencias de la temporada: casual red. La actriz eligió un estilismo de líneas simples y relajadas al que le sumó un color vibrante que se convirtió en el gran protagonista.

Desde el interior de su casa pero lista para salir a dar un paseo, Marcela Kloosterboer se mostró con un outfit de inspiración casual compuesto por una musculosa negra de corte clásico y un jean oscuro de silueta baggy con el ruedo ligeramente doblado. La combinación de prendas básicas construyó una propuesta cómoda y urbana, ideal para el día a día.

Marcela Kloosterboer mostró cómo llevar un color vibrante con estilo



Sin embargo, el detalle que transformó por completo el conjunto fueron las sandalias rojas de tiras finas y taco alto. El calzado aportó un contraste intenso sobre la base de colores neutros y llevó toda la atención hacia los pies. El resultado demuestra cómo un calzado puede modificar la impronta de un estilismo sencillo sin necesidad de sumar demasiados elementos.

Marcela Kloosterboer mostró cómo llevar un color vibrante con estilo

Casual red: la tendencia que lleva el rojo a los looks cotidianos

El concepto de casual red propone incorporar el rojo, uno de los colores más llamativos de la paleta, en estilismos cotidianos y relajados. La clave está en utilizarlo como acento de color sobre prendas básicas, especialmente en negro, blanco, gris, denim o tonos neutros.

En lugar de construir un look completamente rojo, esta tendencia apuesta por pequeños toques vibrantes a través de zapatos, carteras, cinturones, gafas o incluso algún detalle de la indumentaria. En el caso de Marcela Kloosterboer, la modelo lo llevó a una de sus versiones más fáciles de adaptar: un conjunto de jean y musculosa negra al que le incorporó unas sandalias rojas. Así, el color se convirtió en el elemento distintivo del outfit sin quitarle su esencia relajada.

Marcela Kloosterboer apostó por la tendencia casual red



Además, los zapatos aportaron además un contraste entre la informalidad del denim y la sofisticación del calzado de taco. La elección permitió mantener un equilibrio entre lo urbano y lo femenino. De esta manera, Marcela Kloosterboer impone el casual red y transforma un look básico en tendencia. La fórmula que brindó es sencilla: incorporar básicos y sumar una única pieza en tonalidad roja. Así, un estilismo cotidiano se convierte en una propuesta más moderna y llamativa.