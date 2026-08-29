Benito Fernández celebró sus 40 años en la moda con un gran desfile y un festejo repleto de figuras

La moda argentina vivió una de sus noches más vibrantes y emotivas con la gran celebración de los 40 años de trayectoria de Benito Fernández. El prestigioso diseñador eligió el imponente Palacio San Miguel, en el marco de la Argentina Fashion Week y como gran cierre de los desfiles de la semana de la moda, para presentar “MI HISTORIA”, su colección aniversario. Lejos de ser un simple repaso nostálgico, la propuesta funcionó como una declaración de principios sobre su universo creativo: una explosión de alegría, texturas, identidad latinoamericana y el sello artesanal que lo convirtió en un referente indiscutido de la industria nacional.

Benito Fernández festejó sus 40 años en la moda en el Palacio San Miguel con más de 300 invitados

Benito Fernández: Cuatro décadas vistiendo la identidad, el color y el archivo histórico

La colección fue concebida minuciosamente como un recorrido viviente a lo largo de las cuatro décadas de carrera de Benito Fernández. A través de 40 pasadas, el diseñador recuperó piezas y etapas emblemáticas que marcaron su trayectoria para reinterpretarlas desde el presente.

Lejos de reproducir literalmente sus diseños del pasado, “MI HISTORIA” propuso una mirada sumamente renovada a partir de combinaciones inéditas de colores, materiales, texturas, volúmenes y trabajos artesanales de atelier. Entre los mayores atractivos de la pasarela se destacó la recuperación de géneros, retazos y elementos que el diseñador había conservado con celo a lo largo de los años para transformarlos en creaciones totalmente nuevas.

"MI HISTORIA" propuso renovadas combinaciones de materiales, colores y volúmenes

El público pudo vivenciar guiños directos a colecciones históricas e inolvidables como “Hadas” (1999), “Etnia” (2009), “Embrujo Gitano” (2016) y “Alma Bohemia” (2025). Asimismo, la propuesta incluyó sorpresas de alta costura muy aplaudidas, como la recreación especial de uno de los icónicos vestidos que Benito creó para Máxima de Holanda, sumado a una reversión de un diseño histórico que supo lucir Valeria Mazza y otro que llevó Natalia Lobo a los premios Martín Fierro en 2009.

Un cierre estelar a puro talento, legado y emoción; y la torta de festejo para Benito Fernández

El clímax de la noche llegó con una pasada final tan potente como simbólica. La pasarela vibró al compás de un cierre de lujo encabezado por Chloé Bello, quien tuvo a su cargo la última pasada de la noche. A su lado, la emoción se completó con el debut en pasarela de Josefina “Fini” Bocchino -hija de la reconocida Andrea Frigerio- junto a una nueva generación de modelos que heredaron la gracia y la elegancia del medio. Con accesorios coloridos, pañuelos en la cabeza y sonrisas desbordantes, las jóvenes y el propio Benito recorrieron la pasarela al ritmo de la música para recibir la ovación cerrada de toda la sala.

El cierre estuvo a cargo de reconocidas hijas de modelos: Chloé Bello (Nora Portela y el debut de Fini Bocchino (Andrea Frigerio).

La celebración continuó tras bambalinas en el backstage, donde al ritmo de clásicos musicales como los de Gloria Gaynor, el clima de alegría y camaradería dio paso al ritual clásico de cumpleaños. Rodeado de sus afectos más cercanos, colegas, modelos y las celebrities que poblaron la noche, Benito Fernández sopló las velitas junto a una imponente torta especialmente realizada para la ocasión. Entre risas, abrazos y flashes constantes, el diseñador coronó una jornada inolvidable que quedará grabada en la historia de la moda argentina como el testimonio vivo de cuatro décadas de talento, resiliencia, amor por el arte y una creatividad que sigue más vigente que nunca.

Rodeado de sus musas, Benito Fernández sopló las velitas

Benito Fernández: Front row de lujo

Como no podía ser de otra manera, una celebración de esta magnitud reunió a una constelación de figuras del espectáculo, la cultura y la moda, quienes dijeron presente en la primera fila y en el backstage para respaldar a Benito Fernández en su día especial. Más de 300 invitados acompañaron al diseñador en una celebración que reunió a figuras de la moda, el espectáculo y la cultura. Entre ellas estuvieron Moria Casán, Valeria Mazza, Analía Maiorana, Araceli González, Paloma Herrera, Soledad Solaro, Nicole Neumann, Gege Neumann, María Susini, Verónica de la Canal, Laura Fidalgo, María Fernanda Callejón y Anamá Ferreira, entre muchas otras.

La One, Moria Casán junto a Benito Fernández

Cecilia Zuberbüller, Valeria Mazza y Analía Maiorana

El diseñador junto a Nicole y Gege Neumann

Dijeron presente María Susini, Araceli González y Anamá Ferreira

Jimena Cyrulnik y Soledad Solaro acompañaron al diseñador.

La noche culminó con un emotivo brindis y el tradicional corte de una imponente torta de cumpleaños en el backstage, donde Benito Fernández celebró con profunda emoción sus cuatro décadas de trayectoria rodeado de sus afectos más cercanos, colegas y las queridas celebridades que ovacionaron de pie su colección aniversario.