En CARAS: del beso de Carla Peterson y Martín Lousteau al cumpleaños de Benito Fernández en fotos

La avant premiere de "Amarga Navidad": Leo Sbaraglia, con su madre Roxana Randon y su hija Julia.

Tras su exitoso paso por el Festival de Cannes, donde fue ovacionada por la crítica y el público en general, Leonardo Sbaraglia presentó en nuestro país la última película de Pedro Almodóvar, “Amarga Navidad”. La cita fue en el Cinemark Dot y el protagonista del film -junto a Bárbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón y elenco- compartió el momento con su madre, la actriz y profesora Roxana Randón, y su hija Julia.

Sbaraglia, con su madre e hija.

El Conde Divagante se reencontró con Oreiro: La felicitó en el estreno de la película "Nada entre los dos"

El artista plástico Conde Divagante, confeso admirador de Natalia Oreiro, participó de la avant premiere del film “Nada entre los dos”, dirigida por Juan Taratuto, en el Cinemark Palermo. Allí se reencontró con la actriz uruguaya, a quien suele ver en los veranos de Punta del Este. En uno de esos últimos encuentros, el artista le entregó su segundo libro recopilatorio con sus obras más sobresalientes.

Natalia junto al artista plástico.

La muestra de Leandro Erlich En Grand Palais recibido con orgullo por el embajador argentino en París

La inauguración de la muestra del talentoso artista argentino Leandro Erlich en uno de los símbolos de la cultura parisiense, el Grand Palais, llenó de orgullo al embajador argentino en Francia Ian Sielecki, quien asistió junto a su pareja. La exposición durará hasta el 6 de septiembre y reúne catorce instalaciones de gran escala que invitan a mirar la realidad desde nuevas perspectivas.

Leandro Erlich en Francia junto al embajador Ian Sielecki y su pareja.

Mafalda sale del papel para tener su exposición: será una experiencia inmersiva en el Centro Cultural Recoleta

Para inmiscuirse más de cerca con la icónica historieta, durante el mes de octubre se estrenará la muestra “Mafalda Inmersiva” en el Centro Cultural Recoleta. Será un recorrido por quince salas temáticas, con la producción general de Damián Kirzner, ambientadas en los personajes, los espacios y los grandes temas de la tira. Cada sala será un universo propio en la que el humor de Quino y su mirada cobrarán volumen, color, sonido y presencia real.

Mafalta tendrá muestra inmersiva.

El cumple 66 de Benito Fernández con amigos: Sole Solaro y Laurencio Adot en una noche de cocina Nikkei

El mismísimo miércoles 27 de mayo en el que cumplió 66 años, el diseñador Benito Fernández fue agasajado por el PR Gaby Álvarez con una cena de cocina Nikkei en Osaka Concepción. Benito se deleitó con el suculento menú que incluyó selección de ceviches, tiraditos, niguiris de autor, barras de sushi y una destacada coctelería premium con delicados toques asiáticos. Lo compartió con muchas amigas de la vida, sobre todo con la modelo y compañera entrañable Soledad Solaro, además de otros invitados como su colega Laurencio Adot, el artista Diego Alexander, la cantante María Campos y la decoradora Dolores de Alzaga.

El momento más emotivo se dio minutos antes de la medianoche, cuando Benito pensó sus tres deseos y apagó una velita simbólica insertada entre los postres. El aplauso de sus compañeras de mesa le puso el moño deseado a una jornada que vivió a pura carga emotiva.

Los 66 de Benito, junto a Solaro y Adot.

La noche recupera sus momentos de diversión con los Pucheta/Paz; Gaby Álvarez con Levinton y Carlos Baute

A medida que se reconfigura el espectro de modas y lugares, la noche de Buenos Aires sigue teniendo tela para cortar. En el ChekPoint Charlie de Palermo, los diseñadores Daniel Pucheta y Fabián Paz impusieron el sello de su estilo. Y en el Library Lounge del Hotel Faena, en Puerto Madero, el PR Gaby Álvarez se congratuló de recibir a dos talentos de la música: el líder de Turf, Joaquín Levinton, y el cantante venezolano Carlos Baute, de paso por Buenos Aires como jurado del programa “Es mi sueño”.

los Pucheta/Paz, y Gaby Álvarez con Levinton y Baute.

Noche de enamorados en el estreno de Sottovoce: Carla Peterson, Nico Vázquez y otros, a full con sus parejas

Destinada a ser uno de los éxitos de la cartelera local, la obra teatral “Sottovoce” congregó en su estreno a muchas parejas consustanciadas con la esencia de la obra. Allí se mostraron la protagonista Carla Peterson con Martín Lousteau, además de otras parejas como las de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, Soledad Villamil y Federico Olivera, Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann, y Guido Kaczka con Soledad Rodríguez.