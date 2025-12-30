Quién es Robert Strom, el nuevo novio de Zaira Nara: vida en castillos, vínculo con las Trillizas de Oro y fortuna incalculable

Zaira Nara está en el centro de las miradas mediáticas, desde su separación de Facundo Pieres. Posibles reconciliaciones y nuevos personajes en su vida abrieron la posibilidad de que la modelo estuviera empezando una historia de amor con diferentes famosos. Sin embargo, habría uno que lleva la delantera y que se habría robado el corazón de Nara. Se trata de Robert Strom, un polista y empresario multimillonario europeo, que tiene un vínculo cercano a las Trillizas de Oro y sorprendió a todos.

Zaira Nara, Robert Strom

¿Quién es el supuesto nuevo novio de Zaira Nara?: Vida en castillos, vínculo con las Trillizas de Oro y fortuna incalculable

Zaira Nara volvió a protagonizar rumores de romance, esta vez con un multimillonario europeo que enamoró a todos sus seguidores. En su cuenta de Instagram, ella se mostró disfrutando del verano de Punta del Este, y el polista Robert Strom también subió imágenes en la misma playa. Esto llevó a que muchos sospecharan de una posible relación entre ambos, y fue Gustavo Méndez quien confirmó el noviazgo, en La Posta del Espectáculo (TV Pública). “Zaira Nara está en pareja con Robert Strom. ¿Quién es Robert Strom? Heredero archirecontra millonario, magnate europeo, nacido en Francia. Viven en castillos, son amigos de la realeza de Charlotte de Mónaco, el abuelo fue mega amigo de Juan Carlos I de España”, detalló en el vivo, mientras aseguraba que lo intentarían desmentir.

El polista y empresario vive entre Palm Beach, la zona más top de Florida, y castillos europeos. Según explicó, el abuelo del joven de 37 años, Robert Zellinberg de Balkany, fue creador de centros comerciales en Europa, en Madrid, Francia, España, Bélgica, Alemania. “La fortuna es tal que, al lado de este muchacho, Jakob Von Plessen es pobre“, destacó. Además, contó que tiene un vínculo cercano con las Trillizas de Oro. Clemente Zavaleta, el hijo de una de una de ellas, es muy amigo de Facundo Pieres, y es el esposo de la hermana de Robert Strom.

Todos los supuestos romances de Zaira Nara

“Zaira no quiere saber nada con Facundo Pieres. Y él, que quería volver, le mandaba mensajes y llamados a Zaira, quedó dolido porque lo dejó”, agregó Méndez en el programa. La realidad es que, luego de Pieres, los rumores de romance alrededor de la modelo solo crecieron. Durante un tiempo, se decía que había sido vista con Nicolás Furtado y Vico D'Alessandro. Sin embargo, también apareció un streamer, con el que no duda mostrarse, y quien expresó su amor por ella a sus seguidores. En las últimas semanas, incluso, se habló de una posible reconciliación con Jakob Von Plessen, el padre de sus dos hijos.

Facundo Pieres, Jakob Von Plessen, Zaira Nara, Santiago Baietti

Sin embargo, la contienda la habría ganado Robert Strom, un polista millonario europeo, que estaría saliendo con Zaira Nara y se habría robado su corazón. Por el momento, ninguno de los dos se pronunció al respecto, pero muchos periodistas y usuarios comenzaron a dar sus opiniones alrededor de esta posible pareja. Por su parte, la modelo sigue publicitando su cápsula en Punta del Este, y disfrutando de su proyecto como conductora de streaming en la playa.

A.E