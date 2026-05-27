Cómo combinar transparencias y blazer negro al estilo de Juliana Awada: elegante, moderna y con bolso de diseñador

Juliana Awada volvió a convertirse en referencia de estilo durante la cena del Museo de Arte Moderno organizada por la Asociación Amigos del Moderno, donde coincidió con María del Carmen Cerruti, madre de la reina Máxima Zorreguieta. Con un look nocturno en total black, la empresaria apostó por una de las tendencias más fuertes de la temporada, las transparencias bien utilizadas.

Juliana Awada y María del Carmen Cerruti (Foto: Sergio Piemonte)

Lejos de caer en un estilismo excesivo, Juliana Awada construyó una imagen delicada y moderna gracias al equilibrio entre un vestido de encaje translúcido y piezas clásicas como un blazer oversize negro y accesorios discretos. El resultado fue un outfit elegante, actual y alineado con el concepto de lujo silencioso que suele caracterizar sus apariciones públicas.

El impresionante estilismo de Juliana Awada

El centro del look de Juliana Awada fue un vestido largo de encaje negro con transparencias estratégicas y silueta recta. El diseño incorporó detalles lenceros y un efecto “naked dress” sutil, una tendencia que domina las alfombras internacionales y los eventos de noche. La clave del estilismo estuvo en cómo las transparencias fueron equilibradas con una construcción limpia y sofisticada.

Juliana Awada deslumbró con su look total black (Foto: Sergio Piemonte)

El largo al tobillo, la caída suave del vestido y la monocromía ayudaron a mantener una estética elegante. Además, el encaje floral con pequeños destellos aportó textura y profundidad visual sin necesidad de sumar estampados o colores. Todo el conjunto de Juliana Awada se construyó dentro de una paleta negra absoluta, generando un efecto minimalista y elegante.

Juliana Awada durante la cena del Museo de Arte Moderno (Foto: Sergio Piemonte)

El blazer oversize y que elevó el outfit de Juliana Awada

Para sumar estructura, Juliana Awada incorporó un blazer negro oversize sobre los hombros. Esa pieza fue fundamental para transformar el vestido en un look mucho más moderno y equilibrado, aportando una impronta de power dressing relajado. El estilismo se completó con sandalias negras minimalistas de tiras finas y un bolso acolchado pequeño de diseñador, que acompañó el outfit sin quitarle protagonismo al vestido.

Juliana Awada brilló con su look en la cena del Museo de Arte Moderno (Foto: Sergio Piemonte)

En cuanto al beauty look, llevó ondas suaves y maquillaje luminoso en tonos neutros, una combinación que mantuvo la frescura del estilismo y evitó endurecer la imagen. Con este outfit, Juliana Awada volvió a demostrar cómo adaptar tendencias como las transparencias y la lencería visible desde un lugar elegante, clásico y absolutamente moderno.

Fotos: Sergio Piemonte