Las Trillizas de Oro revelaron su verdadera relación con Julio Iglesias: “El amor es otra cosa”

Las Trillizas de Oro, María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse visitaron los estudios de Caras TV y dialogaron con Héctor Maugeri sobre su carrera, su pasado y su presente. En este contexto compartieron detalles sobre uno de los rumores que las rondó durante mucho tiempo: su supuesto romance con Julio Iglesias.

El momento en el que las Trillizas de Oro conocieron a Julio Iglesias

Las Trillizas de Oro contaron en CARAS TV cómo fue su primer encuentro con Julio Iglesias. De inmediato, aclararon que el músico, que en ese momento tenía más de 30 años, tuvo interés en María Laura, que rondaba los 18. “El amor es otra cosa”, explicaron ante la consulta sobre ese vínculo.

Las Trillizas de Oro en CARAS TV.

“Él tenía un crush conmigo, pero no, nada que ver yo con él. El amor es otra cosa”, afirmó María Laura con sinceridad. La relación con el icónico cantante quedó marcada por una interacción que, aunque cercana, no fue más allá de la admiración y el respeto mutuo. María Eugenia agregó detalles sobre el reconocimiento que Julio tenía de ellas desde el primer instante: “El primer día, cuando nos conoció, ya el segundo día nos reconoció o sea que para él no éramos iguales ninguna. Ya sabía quién era Laura, Emilia y Eugenia. Y Laura era la que siempre o le contestaba más o le daba más bola o yo me olvidaba de las cosas. Emilia estaba en otra”.

Las hermanas también desmitificaron rumores sobre sentimientos románticos en aquella época. “Lo que no me divierte es que digan que yo estaba enamorada”, aclaró Laura, dejando en claro que su relación con Julio Iglesias fue más de admiración y amistad que de amor romántico.

Julio Iglesias.

El amor presente en Las Trillizas de Oro

Por si quedaba alguna duda, las propias Trillizas se encargaron de diferenciarse del cantante y explicar cómo eran sus gustos en aquellas épocas. “Obviamente, nosotras teníamos 17 y nos gustaba otro tipo de hombre, porque para nosotras ahora 18-36…37, bueno, pero en esa época, era un señor grande”, confesaron entre risas. Sin embargo, Emilia resaltó que, con el tiempo, su historia de amor más importante llegó más tarde: “Después, obviamente, el amor como bien dice la palabra, le llegó con su marido”.

La entrevista revela una faceta desconocida de las Trillizas de Oro que, con su carisma y sencillez, siguen conquistando corazones. Sus palabras reflejan la madurez de quienes han sabido mantener la sencillez y la autenticidad frente a las luces de la fama.