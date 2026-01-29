Otto, el hijo de Laura Laprida, conoció el sur de Argentina por primera vez: “El lugar más lindo del mundo"

Laura Laprida, la hija de la Trilliza de Oro María Eugenia, activó “el modo vacaciones”. La joven actriz atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida: pocos meses de haberse convertido en madre de Otto, decidió regalarse una experiencia íntima y llena de significados. Es por ello que viajó al sur argentino junto a su bebé y su marido, y compartió con sus seguidores las postales más tiernas de esta nueva etapa marcada por el amor, la naturaleza y el disfrute en familia.

Las sentidas vacaciones de Laura Laprida

Lejos del ritmo frenético de las grandes ciudades, Laura Laprida, la hija de la trilliza de oro María Eugenia, eligió Villa La Angostura como destino para este primer gran viaje con Otto. “Y un día Otto conoció el sur argentino”, escribió la modelo en redes sociales, acompañando la frase con imágenes cargadas de emoción. El pequeño nació el pasado 12 de agosto en Madrid, pero ya comenzó a sumar recuerdos en uno de los paisajes más icónicos de nuestro país.

Las vacaciones de Laura Laprida y su bebé Otto | Instagram

El viaje se realizó en avión y fue pensado como una escapada que combinó descanso, conexión con la naturaleza y tiempo de calidad en familia. Para Laura, este destino de la Patagonia no es un destino más ya que lo define como “el lugar más lindo del mundo”, una afirmación que cobra sentido en cada imagen posteada, donde el lago, los bosques y las montañas se convierten en el marco perfecto para su debut como mamá viajera.

Durante su estadía, la actriz disfrutó de caminatas al aire libre, siempre acompañada por su pequeño heredero, con quien recorrió senderos naturales y se tomó el tiempo para observar, respirar y bajar el ritmo. También hubo espacio para actividades simples y encantadoras, como recolectar frutos rojos, una postal que reflejó la armonía entre maternidad y vida al aire libre.

Las vacaciones de Laura Laprida y su bebé Otto | Instagram

Laura Laprida abrió las puertas de su intimidad

Otra de las experiencias destacadas fue el paseo en lancha sobre el lago, un momento que Laura Laprida registró con especial sensibilidad. En el agua calma y rodeados de un paisaje imponente, madre e hijo compartieron una escena que rápidamente enterneció a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con mensajes de cariño y admiración. “Un madrileño en nuestra Patagonia”, lanzó una usuaria.

Las vacaciones de Laura Laprida y su bebé Otto | Instagram

La joven también realizó un clip con un compilado de las imágenes más emotivas del viaje: juegos del bebé, miradas cómplices, abrazos, paisajes infinitos y, por supuesto, las infaltables siestas de Otto, que marcaron el ritmo de estos días de relax. Las postales dejaron ver no solo la dulzura de su vínculo con su retoño, sino también el increíble parecido físico de Laura con su mamá, María Eugenia, un detalle que no pasó desapercibido.

De esta manera, Laura Laprida, la hija de la trilliza de oro María Eugenia, demuestra que es posible combinar maternidad, viajes de placer y compromisos laborales sin perder la esencia ni la conexión con lo verdaderamente importante. En su nueva vida junto a Otto, cada experiencia se transforma en un recuerdo inolvidable, y el sur argentino ya ocupa un lugar especial en la historia madre e hijo.

NB