Lejos de la televisión, los negocios desconocidos de Jesica Cirio

Jesica Cirio consolidó una carrera reconocida en el mundo del espectáculo, pero también desarrolló proyectos que la mantienen activa en otros ámbitos. Su perfil profesional se amplió con iniciativas vinculadas al bienestar y la estética, que le permiten explorar nuevas facetas más allá de la conducción y el modelaje. En este camino, encontró espacios donde combina disciplina, constancia y emprendimiento, generando propuestas que siguen creciendo.

Bienestar y cuidado: Los desconocidos negocios de Jesica Cirio

Jesica Cirio construyó una carrera reconocida como conductora y modelo, pero lejos de la televisión también desarrolló proyectos que hoy forman parte de su identidad profesional. Uno de los más destacados es su rol como Fitness Coach, una faceta que la llevó a compartir rutinas de entrenamiento y consejos de bienestar con miles de seguidores. En este espacio, la modelo combina distintas disciplinas como pilates, zumba, funcional y ejercicios de gimnasio, mostrando cómo integrar actividad física en la vida cotidiana.

Jesica Cirio

En las publicaciones de sus redes sociales, se puede ver a la modelo realizando entrenamientos variados, desde sesiones de pilates que trabajan la flexibilidad y la postura, hasta clases de zumba que combinan baile y cardio. También suma rutinas funcionales que apuntan a la fuerza y resistencia, y ejercicios específicos en máquinas de gimnasio. Cada propuesta está acompañada de demostraciones prácticas, lo que convierte sus contenidos en una guía accesible para quienes buscan incorporar nuevos hábitos.

La constancia es uno de los aspectos que más resalta en su trabajo como coach. Jesica Cirio suele mostrar rutinas completas, con series y repeticiones, adaptadas a distintos niveles de exigencia. En sus videos se la observa utilizando elementos como bandas elásticas, pesas y colchonetas, lo que permite diversificar los entrenamientos y mantenerlos dinámicos. Esta forma de presentar la actividad física refuerza su perfil como referente en el mundo del fitness.

Además de los ejercicios, la conductora transmite la importancia de la disciplina y la continuidad en el entrenamiento. Sus contenidos reflejan cómo el movimiento puede integrarse en la rutina diaria, ya sea a través de clases de baile, sesiones de fuerza o prácticas de relajación como pilates. De esta manera, su rol como fitness coach se consolidó como un espacio propio, que complementa su carrera en los medios y le permite llegar a un público variado.

El exitoso negocio de Jesica Cirio que tiene al cuidado corporal como protagonista

Otra de las facetas que Jesica Cirio desarrolla fuera de la televisión es su tienda virtual, dedicada al cuidado corporal y capilar. En este espacio ofrece una amplia variedad de productos que van desde cremas hidratantes hasta tinturas y ampollas capilares, pensados para mantener la estética personal. La propuesta se centra en brindar opciones accesibles y efectivas para quienes buscan cuidar su imagen y potenciar su bienestar.

Jesica Cirio

La tienda incluye líneas completas de productos que abarcan distintas necesidades, como tratamientos para el cabello, cremas para la piel y soluciones específicas para el cuidado diario. Cada artículo está acompañado de información detallada sobre sus beneficios, lo que facilita la elección de los clientes. Este emprendimiento refleja la visión de la presentadora para integrar el cuidado personal como parte de un estilo de vida saludable.

A lo largo de su carrera, Jesica Cirio también participó en otros proyectos que hoy no tienen actividad. Entre ellos se destaca su rol como conductora en un stream con Piso 18, donde exploraba contenidos digitales y nuevas formas de comunicación. Aunque esa iniciativa no continuó, marcó un momento en el que buscó diversificar su presencia. Además, fue embajadora de Booty Max, una máquina de ejercicios de bajo impacto diseñada para tonificar y fortalecer glúteos y piernas. Con el paso del tiempo, la actividad vinculada a este producto dejó de mostrarse en sus contenidos.

Jesica Cirio

Jesica Cirio construyó una trayectoria que va más allá de la televisión, con negocios que reflejan su interés por el bienestar y el cuidado personal. Su rol como Fitness Coach y su tienda virtual de productos corporales y capilares son hoy parte de su actividad fuera de los medios. A lo largo de los años, también exploró proyectos que ampliaron su perfil profesional, consolidando una imagen que combina disciplina, estética y emprendimiento en distintas áreas.

VDV