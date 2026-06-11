Jesica Cirio sorprendió al mostrar cómo creció su pancita

Jesica Cirio atraviesa una etapa especial en su vida y lo refleja en cada aparición pública. Con un estilo activo y ordenado, combina su rutina cotidiana con momentos de cuidado personal, mostrando cómo transita su embarazo con naturalidad. La imagen que mostró deja ver cambios visibles a poco menos de dos meses de anunciar la espera de su segundo hijo. Su presencia transmite continuidad en sus hábitos y una adaptación progresiva para combinar sus actividades diarias con el momento que está viviendo.

A dos meses de anunciar su embarazo, Jesica Cirio mostró cómo creció su pancita

Jesica Cirio mostró cómo se desarrolla su día a día en medio de una nueva experiencia personal. Con disciplina y hábitos que forman parte de su estilo de vida, se la ve adaptando sus actividades al avance de su embarazo. La escena que compartió en las últimas horas transmitió equilibrio y continuidad, destacando cómo adapta su rutina. Su manera de integrar lo cotidiano con lo personal marca un camino claro, donde cada gesto destaca cómo crece su pancita.

A través de sus redes sociales, la bailarina compartió un video en sus redes sociales donde se la podía ver entrenando con un conjunto deportivo en tono bordó. Más allá de la disciplina física que mantiene, lo que llamó la atención fue cómo se va notando el avance de su embarazo. La conductora posó frente al espejo y dejó ver la evolución de esta nueva etapa, que transita con entusiasmo y bajo cuidados profesionales.

Según contó Jesica Cirio, la llegada de su segundo hijo fue de manera inesperada, pero destacó que tanto ella como su pareja, el empresario Nicolás Trombino, viven esta etapa con alegría. Además, reveló que se trata de un varón, lo que marca una experiencia distinta a la que tuvo con su hija Chloe, de ocho años. La noticia fue recibida con felicidad por toda la familia, especialmente por la pequeña, que deseaba tener un hermanito.

Jesica Cirio

En esta etapa, la modelo se mantiene bajo controles médicos regulares y destacó que los primeros meses estuvieron acompañados de síntomas como náuseas y cansancio. Durante una entrevista comentó que este malestar fue lo que la llevó a realizarse chequeos, donde confirmó la llegada del pequeño. Sin embargo, actualmente se siente mejor y continúa con sus actividades cotidianas, adaptando su rutina al momento que transita.

Así es la increíble rutina de ejercicio de Jesica Cirio estando embarazada

Lejos de abandonar su estilo fitness, Jesica Cirio adaptó sus entrenamientos para que sean seguros durante el embarazo. Con supervisión profesional de su entrenador, mostró cómo ajustó cada ejercicio para mantener la actividad física sin poner en riesgo su salud ni la del bebé. Esta adaptación le permite continuar con su estilo de vida activo mientras atiende las necesidades propias de esta etapa.

Jesica Cirio

Su rutina se centra en ejercicios controlados y conscientes. Entre ellas, se destacan variantes de sentadillas invertidas realizadas recostada, que fortalecen piernas y glúteos. También incorporó trabajos específicos para aductores, fundamentales para acompañar los cambios físicos de esta etapa y mejorar la postura. Estos movimientos refuerzan la estabilidad corporal y ayudan a sostener la energía diaria.

Además, incluyó ejercicios de brazos y espalda con mancuernas livianas, que le permiten mantener la tonicidad muscular sin exigirse de más. Estos movimientos progresivos ayudan a sostener la fuerza y la estabilidad corporal, siempre ajustados a sus posibilidades actuales. En cada video se ve a Jesica Cirio comprometida con su entrenamiento, aunque reconoce el cansancio propio del proceso. La constancia y el cuidado son claves en esta etapa, y por eso su rutina está acompañada de especialistas que supervisan cada ejercicio.

Jesica Cirio

Jesica Cirio transita una etapa marcada por cambios visibles por su embarazo y lo hace manteniendo la disciplina que caracteriza su estilo de vida. Con hábitos que se integran de manera natural en su rutina, combina el cuidado personal con la actividad física adaptada a sus posibilidades actuales. La constancia y el orden que proyecta en cada aparición reflejan cómo organiza su día a día para acompañar la llegada de su segundo hijo.

VDV