Así nació la historia de amor de Lionel Scaloni y Elisa Montero: del flechazo a ser el sostén del DT argentino

Lionel Scaloni es uno de los entrenadores de fútbol que mantiene su vida privada alejada de los flashes mediáticos y de los escándalos. Sin embargo, existe una mujer que lo acompaña desde las sombras y que se convirtió en una pieza fundamental para él. Se trata de su esposa, Elisa Montero, a quien conoció hace más de diez años y con quien tuvo dos hijos, Ian y Noah. Fue el mismo DT argentino el que manifestó el rol indispensable que cumple su compañera de vida en su carrera deportiva.

La historia de amor entre Lionel Scaloni y Elisa Montero: la mujer que lo cambió todo

Elisa Montero, la esposa de Lionel Scaloni, evita entrevistas, tener redes sociales abiertas y hacer apariciones públicas frecuentes, lo que refuerza una imagen de discreción y reserva. No obstante, su presencia en la vida del dirigente argentino fue crucial ya que fue el sostén clave en uno de los momentos más importantes del técnico en su paso por el seleccionado nacional.

Lionel Scaloni y Elisa Montero | Redes Sociales

Elisa tuvo un rol fundamental en la vida de Scaloni, especialmente durante su etapa de transición tras dejar el fútbol profesional. Lo acompañó de cerca en un momento difícil, marcado por la incertidumbre y el vacío que le generaba el cambio de rutina, ayudándolo a atravesar ese período de desolación. Fue ella quien lo alentó a realizar el curso de director técnico, impulsando así el inicio de su camino como entrenador.

En este contexto, y frente a la creciente exposición pública de Lionel en su rol dentro de la AFA, el matrimonio mantuvo firme la decisión de resguardar su intimidad, evitando la exposición de cualquier información vinculada a su entorno familiar. No obstante, trascendió que, antes de conocerlo, Elisa trabajaba en una empresa familiar y también se desempeñaba como vendedora en una reconocida firma de indumentaria unisex.

La pareja se conoció hace más de una década en Mallorca, cuando él tenía 31 años y aún desarrollaba su carrera como futbolista. Una noche, el destino los cruzó en un restaurante: él cenaba con sus compañeros del equipo en España, mientras ella, con 30 años, compartía la velada con sus amigas de vóley. Entre miradas y una conexión inesperada, ese encuentro casual marcó el inicio de una historia de amor que, con el tiempo, se fue consolidando en total hermetismo.

Lionel Scaloni y Elisa Montero junto a sus hijos Ian y Noah | Instagram

Los malabares de Lionel Scaloni para conquistar a Elisa Montero

Al ser una de las personalidades más reconocidas del fútbol argentino y tras convertirse en leyenda luego de la conquista del título mundialista en Qatar 2022, Lionel Scaloni realizó una biografía oficial, la cual fue escrita por Diego Borinsky, donde abrió las puertas de su matrimonio y contó algunos detalles de su romance con Elisa Montero. Según contó, fue él quien tomó la iniciativa aquella noche, aunque no todo salió como lo esperaba. “La vi y fue un flechazo. Cuando pasó con una amiga al baño, la encaré. Charlé dos minutos, o menos, le hice las típicas preguntas. Nada, no me dio ni pelota. Muy borde, como dicen acá, antipática, seca".

Ante este primer acercamiento, decidió enviarle una rosa roja con la complicidad de los trabajadores del lugar. Al acercarse para preguntarle si le había gustado el romántico gesto, ella sólo respondió con un “gracias” y se retiró. Esta situación lejos de quedar como un “rebote” para el exvotante central, se convirtió en una misión de conquista y se puso manos a la obra en búsqueda de rastrear cualquier información que lo acercara hacia ella. En este marco, logró dar con el club donde practicaba vóley hasta llegar a obtener el número de una de sus amigas. "Rompí los huevos 20 días hasta que me dieron el contacto de una compañera de Elisa", reveló. Asimismo, llegar a su enamorada no fue tarea sencilla: "Fue un flechazo. Estuve cuatro meses para conseguir su teléfono, impresionante lo que hubo que picar piedra. En Mallorca teóricamente es fácil porque es una isla, pero no lo fue".

Lionel Scaloni y Elisa Montero | Redes Sociales

Por su parte, la propia Montero recordó cómo fue el momento en el que llegó a su casa e intercambió unas palabras con su papá, convirtiéndose en una impensada anécdota ya que ella no tenía registros de su nombre. "Cuando volví por la noche y le comenté a mi padre que había intercambiado unas palabras con un futbolista de apellido Scaloni, me dijo: '¡Pero cómo no lo conocés, Elisa! Si es muy bueno y tal'. Ni lo había oído nombrar", expresó.

Aunque tardó en dar el brazo a torcer, la española aceptó salir con el deportista comenzando a gestarse una conexión genuina. "Era muy simpático. Tiene unas bromas de estas que te agarran, muy alocado, íbamos en el coche, metía canciones argentinas y se ponía a cantar como si fuera Pavarotti, muy suelto, muy natural, muy transparente", aseguró. En otro tramo, el dt contó cómo fue el momento en el que parecía acabar el cuento de hadas. "Le dije: 'Me gustas, todo bien, pero me tengo que volver a Italia. ¿Qué haces? ¿Queres volver conmigo?' Y al día siguiente me dijo que sí, dejaba todo y venía. Nos fuimos a Roma y llevamos más de 13 años juntos" declaró muy enamorado de su esposa.

Desde entonces, Lionel Scalloni y Elisa Montero se volvieron inseparables. Tanto es así que, cuando finalizó su contrato en la isla y él debió regresar a la Lazio, Elisa no dudó en acompañarlo y se instaló con él en Italia. Años después llegó su primer hijo, Ian, y más tarde el matrimonio recibió a su segundo heredero, Noah, consolidando así una familia que lo acompaña en cada paso, desde la intimidad y el perfil bajo, pero siempre presente.