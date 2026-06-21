Antonela Roccuzzo no se quiso quedar afuera del Día del padre y agasajó a Lionel Messi con un romántico posteo que realizó en redes sociales. A través de dos acciones virtuales, la influencer dejó en claro todo el amor y la admiración que le tiene al capitán de la selección argentina, resaltando el fuerte vínculo que mantiene con sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. De esta manera, volvió a demostrar la solidez de una de las familias más queridas y seguidas por los fanáticos a lo largo de todo el mundo.

Antonela Roccuzzo le dejó un tierno mensaje a Lionel Messi

Para agasajar a Lionel Messi en este Día del padre, Antonela Roccuzzo irrumpió en las historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram y le dedicó un tierno mensaje. En la postal que compartió se ven a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro junto a su papá; los tres vistiendo el conjunto deportivo de AFA en uno de los partidos de la selección argentina.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo junto a sus tres hijos | Instagram

El delantero lleva en la mano el banderín de la máxima institución del fútbol argentino, mientras sus herederos sonríen frente a cámara. “Feliz día del padre. Te amamos”, escribió la empresaria, dejando que la imagen hablase por sí sola. Además, etiquetó a su esposo para asegurarse de que la dedicatoria le llegara de manera directa y no pasara desapercibida entre las miles de interacciones que recibe a diario en sus redes sociales.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi por el Día del padre | Instagram

El tatuaje de Lionel Messi que lo une a Antonela Roccuzzo

Mientras Lionel Messi se encuentra en etapa de concentración para disputar el segundo partido del seleccionado en este Mundial 2026, el futbolista aprovecha para compartir algunas de las postales más íntimas de los entrenamientos. Es así que este domingo publicó una serie de imágenes en la que se ve a la Scaloneta realizando diversos trabajos deportivos. No obstante, una de ellas llamó especialmente la atención: el tatuaje que el goleador tiene en su pierna derecha y que lo une a Antonela Roccuzzo.

La toma en cuestión, lo muestra a Lionel ubicando la Trionda -la pelota del mundial-, mientras viste un short deportivo y medias estilo soquetes. Las mismas dejaban ver los tattoos que lleva en cada una de sus piernas. Sin embargo, en la derecha se destaca un lazo que une a los nombres no sólo de sus tres hijos, sino también al de su esposa junto con su fecha de nacimiento: “Anto 26/2/88”.

En paralelo, la creadora de contenido se pronunció en la caja de comentarios con un escueto pero contundente mensaje cargado de romanticismo: “Te amo”, escribió junto a dos emojis de corazones rojos. Aunque breve, el gesto no pasó desapercibido y volvió a reflejar la complicidad y el cariño que caracterizan a la pareja. Incluso, los dos corazones pueden interpretarse como una representación simbólica de ambos, reafirmando el fuerte vínculo que mantienen después de tantos años juntos.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi | Instagram

Con estas expresiones de cariño por parte de Antonela Roccuzzo, Lionel Messi atraviesa un Día del padre especial. En plena cita mundialista, el capitán de la selección argentina recibió el afecto de su esposa a la distancia; un respaldo que lo acompaña tanto dentro como fuera de la cancha mientras busca seguir haciendo historia con la camiseta albiceleste.