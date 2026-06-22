Pampita eligió la baby tee tendencia para alentar a la selección en su segundo partido del Mundial

Este 22 de junio la selección argentina tiene una nueva cita en el camino del sueño mundialista, enfrentando a Austria a partir de las 14 hs, horario nacional. Y la previa a este momento ya se siente desde las primeras horas de la mañana. Pampita es una de las personas que desde temprano ya viste la celeste y blanca, desde Dallas, donde realizará la cobertura del partido.

La modelo argentina es una de las figuras que viajó hacia Estados Unidos para alentar a la selección al mismo momento que realiza la cobertura de los partidos de la celeste y blanca. Para cada una de sus salidas en vivo, deslumbra con sus looks alineados a la fiebre mundialista y este lunes no es la excepción, mostrando en redes sociales el outfit que eligió para la especial ocasión.

Pampita con la camiseta furor de la selección argentina

Pampita es una de las grandes exponentes de la moda, con un estilo sofisticado alineado a las tendencias del momento. Y su presencia en el Mundial 2026 no deja por fuera esta gran distinción que la caracteriza. Para el primer partido, se mostró en la cancha de Kansas City Stadium con un particular outfits teniendo como protagonita a un corset inspirado en los colores de la selección argentina, que simulaba una camiseta, una pieza que marcó su estilismo mundialista.

Para este segundo partido que el equipo capitaneado por Lionel Messi disputará contra Austria, la modelo ya mostró su look para la previa. En su cuenta de Instagram compartió un clip en el que se puede ver realizándose los últimos retoque de maquillaje. Allí se la puede ver con su carácterístico pelo lacío y un make up muy natural, teniendo en cuenta las altas temperaturas que hay en Dallas.

Pero la gran estrella de su outfit de la fecha es la baby tee de la camiseta de la Argentina. Se trata de un diseño de la celeste y blanco, con dimensiones más pequeñas pensada para que se use ajustada al cuerpo. Es una de las opciones más elegidas por la hincha femenina argentina, como Antonela Roccuzzo quien la lució días antes que comenzara la competencia.

Este modelo se volvió tendencia al ser una opción tanto adecuada para enfrentar el calor como para combinar con diversas prendas en la parte superior. En esta ocasión, Pampita optó por un pantalón wide leg color blanco, en combinación con los colores nacionales. Como calzado, eligió zapatos taco alto color crudo. Con este look, la modelo se mostró lista para alentar al seleccionado nacional desde el campo de juego.