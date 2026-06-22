Carolina Baldini impone la reversión de la camiseta de la Argentina para alentar a la selección

Carolina Baldini fue una de las celebridades que no dudaron en acompañar a la selección argentina en su recorrido por Estados Unidos, México y Canadá, por la Copa Mundial 2026. Orgullosa del debut de su hijo, Giuliano Simeone, apostó por todo a un súper viaje por ciudades norteamericanas involucradas. Como todos los fanáticos, arribó en Dallas, durante las últimas horas, y comenzó a vivir la previa del partido Argentina vs. Austria. Entre caminatas por la ciudad, apuestas fashionistas cowgirl y una reversión de la camiseta en un día a puro aliento, la modelo impuso la tendencia y se robó los comentarios de los expertos de la moda.

Carolina Baldini en Dallas

Carolina Baldini impuso una reversión de la camiseta de la Argentina

La moderna ciudad de Dallas, en Texas, Estados Unidos, se pintó de albiceleste con la llegada de los fanáticos de la selección argentina, para disfrutar del partido contra Austria. Los seguidores coparon la ciudad y demostraron su amor por los jugadores a través de un increíble gesto que llevó los colores a lo más alto. Los hinchas hicieron un banderazo en la previa de la segunda presentación del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial. Los fanáticos se concentraron en uno de los parques más conocidos de la ciudad, y se viralizaron en redes sociales.

Algunas celebridades también fueron parte de este momento, con el objetivo de alentar a la selección y unirse a los hinchas en todos los gestos que realizan para que los jugadores sientan el afecto. Carolina Baldini fue una de ellas, quien disfrutó de una jornada bajo el sol y muchas apuestas fashionistas. La realidad es que, durante este mundial, las famosas demostraron que el fútbol y la moda se pueden fusionar, y las reversiones de las camisetas de su país son una de las apuestas más buscadas. La modelo dejó en claro que la industria fashionista es lo de ella, y se la jugó por un nuevo diseño.

Baldini apostó por un pantalón de jean de diseño baggy, que le permitía tener movimiento en su look y frescura para las altas temperaturas que se viven en norteamérica. Como guiño deportivo y comfy, se la jugó por unas zapatillas runner de los colores albicelestes. Pero el centro de atención fue la reversión de la camiseta y la sensualidad que cargó con el diseño. La modelo apostó por el top de un solo hombro celeste y blanco, con final irregular que se ceñía a su cuerpo y jugaba con el tiro bajo del jean. Carolina Baldini no fue la única que se jugó por cambiar de la clásica camiseta, dejando en claro que la moda puede ser parte de alentar a tu país en el mundial.

La reversión de la camiseta, según Carolina Baldini

La moda y el fútbol: las reversiones de la camiseta para alentar a la Selección

La moda y el fútbol siempre fueron dos ámbitos que muchos usuarios separaron, pero las modelos y las famosas demostraron que pueden ser grandes hinchas de su selección e imponer tendencias sobre sensualidad y comodidad. El Mundial 2026 está siendo una demostración de cátedra sobre reversiones de las camisetas clásicas. Si bien algunas se mantienen en lucirlas, con un diseño un poco más ceñido o top, otras apuestan por la corsetería o el recorte artesanal al momento de ir a la cancha a disfrutar de un nuevo partido. Pampita, Anya Taylor-Joy, Carolina Baldini y Caro Calvagni son solo algunas de las argentinas que se la jugaron por fusionar lo sensual y fresco con los colores de la albiceleste y elevaron los looks de cancha.

La moda y el fútbol

En las últimas horas, Carolina Baldini fue la que llamó la atención de los expertos de la moda, al darlo todo en el banderazo de Dallas. A horas de que la Selección Argentina se enfrente con Austria, la modelo se unió a los hinchas con un top original y una reversión de la camiseta, para alentar a los jugadores y disfrutar de una previa a pura diversión y música bajo el sol.

A.E