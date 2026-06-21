Así es la casa de Jesica Cirio y Martín Insaurralde que compartieron en su matrimonio: pisos de mármol, diseño exclusivo y gimnasio propio

Durante diez años, Jesica Cirio y Martín Insaurralde construyeron un proyecto de vida en común que incluyó su casamiento en 2014 y el nacimiento de su hija, Chloe. Durante esa etapa también edificaron una lujosa mansión en el exclusivo barrio cerrado Fincas de San Vicente, una propiedad que se destacó por su exclusivo diseño, donde se destacaron los pisos de mármol y hasta un gimnasio profesional propio. A través de sus redes sociales, la modelo mostró en varias oportunidades distintos rincones de la residencia, dejando al descubierto los detalles y comodidades de la impresionante vivienda que compartieron durante una década.

La lujosa mansión de Jesica Cirio y Martín Insaurralde

La casa que compartían Jesica Cirio y Martín Insaurralde se encontraba en uno de los countries más exclusivos de la provincia de Buenos Aires. La propiedad formaba parte de un predio de 625 hectáreas que se distingue por sus amplios espacios verdes y una imponente laguna artificial de aproximadamente 5,5 hectáreas, uno de los principales atractivos del complejo. En este marco, en reiteradas oportunidades, la conductora abrió las puertas de su intimidad y mostró el interior de la vivienda.

La casa de Jésica Cirio y Martín Insaurralde | Redes Sociales

Si bien nunca trascendió con precisión cuántos ambientes tenía la propiedad, las imágenes compartidas por Jesica Cirio permitieron apreciar una construcción de dos plantas con un diseño moderno y exclusivo. La fachada se destacaba por sus paredes de gran altura en tonos marfil y por sus líneas rectas, que reforzaban una estética minimalista y elegante. A su vez, la entrada principal contaba con tres escalones que aportaban un efecto visual que combinaba funcionalidad y diseño. También se podía apreciar la presencia de amplios ventanales equipados con cortinas black out, pensadas para resguardar la privacidad de la familia. Debajo de uno de ellos se ubicaba un cantero con macetas rectangulares de cemento que incorporaban vegetación al entorno.

El interior estaba conformado por ambientes súper amplios amueblados con el confort de alto nivel. Uno de los detalles que no pasó desapercibido en los posteos de la influencer fueron los pisos de mármol claro que atravesaban toda la propiedad. Uno de los rincones que más llamó la atención fue el comedor amueblado por una larga mesa y varias sillas de madera maciza. Además, este ambiente conecta con el exterior mediante una gran abertura que aporta luz natural durante gran parte del día.

En otra de las imágenes compartidas, se puede observar un amplio living diseñado bajo una estética moderna y elegante. El espacio está protagonizado por un gran sillón de líneas rectas en color blanco, realzado por delicados detalles en tono marrón que aportan textura y resaltan cada uno de sus elementos. Para reforzar la sensación de calidez, se incorporó una iluminación tenue en tonos cálidos y una paleta cromática que combina diferentes matices de beige y marrón.

La cocina, en tanto, fue otro de los principales atractivos de su casa. Mientras mostraba recetas simples y rápidas ante su comunidad virtual, Jesica dejó ver el diseño moderno y minimalista combinando funcionalidad y estilo. Como cortina de fondo de sus videos se podían ver un amoblamiento con electrodomésticos de acero inoxidable de última generación. En esta línea, optó por colocar alacenas a la vista conformadas por estantes color camel y muebles empotrados en tono blanco con puertas. Tanto la mesada como la isla central seguían la misma línea de diseño, con acabados elegantes y una paleta de colores neutros.

La cocina de Jésica Cirio que compartía con Martín Insaurralde | Instagram

El baño también reflejaba el estilo sofisticado que predominaba en toda la vivienda. Tanto las paredes como los pisos estaban revestidos en mármol. Como pieza central se destacó una bañadera de diseño contemporáneo, pensada para brindar confort y crear un espacio de relax dentro del hogar. La combinación de materiales nobles, tonos claros y detalles modernos reforzaba la sensación de lujo presente en cada rincón.

El baño de Jésica Cirio que compartía con Martín Insaurralde | Instagram

El exterior de la casa de Jesica Cirio y Martín Insaurralde: jardín y gimnasio profesional

En el sector exterior de la mansión de Jésica Cirio y Martín Insaurralde, el exmatrimonio había proyectado un espacio amplio y cuidadosamente diseñado para el disfrute al aire libre. Allí se destacaba una galería con techo tipo deck de madera en tono marrón chocolate, que aportaba calidez y un estilo moderno, combinada con un piso de cemento rústico que reforzaba la estética contemporánea.

A su vez, la propiedad contaba con una gran pileta ubicada estratégicamente en el jardín, pensada como un punto central de recreación y relax. El diseño general del área exterior buscaba equilibrar confort, lujo y funcionalidad. Dentro del mismo predio, también se había destinado un espacio específico para un gimnasio profesional privado. Este sector estaba equipado con maquinaria de alta gama y tecnología de primer nivel, reflejando una fuerte orientación hacia el entrenamiento y el estilo de vida fitness que caracteriza a la empresaria.

La cocina de Jésica Cirio que compartía con Martín Insaurralde | Instagram

Durante más de una década, Jesica Cirio y Martin Insaurralde fueron dueños de una de las viviendas más lujosas y elegantes de las Fincas de San Vicente. Este inmueble se caracterizó por contar con amplios espacios pensados para vivir rodeados de comodidades y aparatología de primer nivel, reflejando una estética moderna y sofisticada que se mantenía en todos los rincones de la casa.