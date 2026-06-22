Zaira Nara sorprendió con un look sporty athleisure con stilettos para el segundo partido de la selección: la jugada combinación

Zaira Nara se encuentra en el estado de Texas junto a Carolina “Pampita” Ardohain y Joaquín “Pollo” Álvarez para palpitar el encuentro entre Argentina y Austria. La modelo irrumpió ante cámara con un look que sorprendió a propios y extraños por su capacidad de combinar prendas deportivas con zapatos stilettos. Nuevamente, apostó por un osado look de cancha que se robó todas las miradas.

El look sport con stilettos de Zaira Nara

Zaira Nara volvió a poner bien en alto sus preferencias a la hora de asistir a un evento deportivo. Instalada en Estados Unidos para vivir de cerca el Mundial 2026. La menor de las hermanas Nara compartió en sus redes sociales un breve desfile junto a la conductora y el periodista deportivo en la que se la ve luciendo un conjunto deportivo de pantalón largo y un buzo al cuerpo de estilo athleisure, mientras que en sus pies lleva unos zapatos que van en sintonía con otros estilismos más clásicos.

Zaira Nara junto a Pampita en el Dallas Stadium | Instagram

En las tomas, se la ve sobre el estacionamiento del Dallas Stadium llevando un buzo y un pantalón estilo jogger con franjas a los costados con los colores de la selección argentina. Asimismo, tiene colgado sobre su cuello las acreditaciones correspondientes para permanecer en el lugar como personal de prensa. En este marco, sin perder su esencia fashionista sumó unos anteojos de sol y coronó su estilismo con una impronta característica en ella: zapatos negros de punta y tacos aguja estilo stilettos.

La prenda con la que Zaira Nara realzó su look sporty chic

Como si el calzado no hubiese llamado suficientemente la atención, Zaira Nara llevó puesto un body sin mangas y con aberturas a los costados en tono celeste. Debido a las altas temperaturas en Dallas, la experta fashionista se sumó al aliento de los hinchas, se quitó el buzo y dejó al descubierto esta prenda ideal para los días de calor.

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La misma consiste en una pieza tipo strapless de tela liviana calada y con aberturas a los costados, delineando sutilmente su silueta y aportando ese toque sensual que la caracteriza. Para complementar el outfit, cambió los lentes de sol por unas gafas con marco blanco aportando esa cuota albiceleste que tiñe a toda la jornada. Con esta puesta en escena y fiel a su impronta top, dejó en claro que no está dispuesta a resignar su estilo personal ni siquiera en un contexto tan particular como una cancha de fútbol.

Zaira Nara volvió a demostrar que la moda y la personalidad pueden ir de la mano, aún en el marco de una cita mundialista. Sus antecedentes en La Bombonera, donde sorprendió con un athleisure que se robó todas las miradas, donde sólo necesitó dos prendas tan versátiles como atemporales para marcar su impronta fashionista: un body y zapatos stilettos. Estas prendas tan versátiles como atemporales, combinadas con un conjunto deportivo volvió a dejar una huella en el universo glam confirmando que cada una de ellas pueden convivir en total armonía sin perder la elegancia.