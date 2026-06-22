Cómo es la casa donde Jesica Cirio filmó los videos con los fajos de dólares

Nuevamente, Jesica Cirio está en el ojo de la tormenta mediática, luego de que se viralizaran una serie de videos donde la modelo aparecía mostrando entre la ropa de su vestidor fajos de dólares escondidos. Los clips no tardaron en generar repercusión a su alrededor, y diversos comentarios acusatorios. Según informaron, los mismos fueron tomados desde una de las propiedades que tenía con su expareja. Ubicada en el barrio cerrado Fincas de San Vicente, la mansión desplegaba lujo y minimalismo, mezclado con una paleta de colores que reflejaba la luz natural.

Jesica Cirio

Así era la casa de verano de Jesica Cirio, donde grabó los videos con los dólares

En los últimos días, La Nación viralizó una serie de videos caseros donde Jesica Cirio se encontraba junto a una gran suma de dólares en bolsas transparentes, en la mansión del barrio cerrado Fincas de San Vicente, del Gran Buenos Aires. Rápidamente, los usuarios de las redes sociales y periodistas viralizaron los clips, además de destacar la imponente casa quinta de veraneo que la modelo tenía junto a su expareja, Martín Insaurralde. Rodeada de parques, sectores de recreación y las comodidades habituales de los sectores más exclusivos la mansión se caracterizaba por su estilo minimalista y lujoso, vinculado a las tonalidades blancas y a los pisos de mármol.

El espacio que se más destaca es el vestidor de la pareja de Cirio, donde, justamente, tenía guardados los fajos de dólares. En los clips publicados por La Nación, se destaca un imponente pasillo, con un espejo al final de cuerpo completo. Diferentes trajes sastreros masculinos, al igual que remeras comfy e ideales para el día a día, sobresalen de los armarios abiertos de par en par, que crean una sensación infinita al ser todo de un blanco pulcro. El detalle que más llamó la atención era que había varios de sus objetos personales guardados bajo llave, y que estos eran los que ocultaban el dinero.

El estilo arquitectónico moderno, minimalista y de líneas rectas, donde predominan los espacios amplios con un diseño de lujo, de la mansión se pudo ver en los videos viralizados. Tras la separación de la pareja en 2023, la casa quedó en manos de Martín Insaurralde, pero Jesica Cirio mantuvo esa estética en sus otras propiedades, como en su casa principal, desde donde comparte las postales y publicidades que sube en su cuenta de Instagram.

El minimalismo de Jesica Cirio en sus propiedades

Jesica Cirio siempre mantuvo un estilo de vida enfocado en sus rutinas de bienestar, cocina saludable y entrenamiento físico, en espacios minimalistas y lujosos. Es por eso que siempre se rodeo de propiedades decoradas a base de tonalidades claras, detalles de piedra, muchos ventanales y pisos y paredes de mármol. A través de los diferentes inmuebles que habitó, este concepto de diseño se repite con elementos muy definidos, como gimnasio privado, cocinas de gran tamaño, patios traseros para conectar con la naturaleza y vestidores que le permiten elegir los mejores looks para los eventos donde se presenta.

Entre barrios privados y sectores exclusivos, Jesica Cirio dejó en claro que su estilo de vida se une al minimalismo que apareció en los videos virales de los últimos días.

Jesica Cirio

En medio de su embarazo de su segundo bebé, Jesica Cirio se robó la atención de los medios de comunicación y protagonizó un gran escándalo mediático. Los videos que se viralizaron, donde ella mostraba fajos de dólares, la posicionaron en el ojo de la tormenta. A pesar de que ya tomó el toro por las astas y llevó la causa a la Justicia, por haberse roto su privacidad, los comentarios no tardaron en llegar y los recuerdos de la casa de verano donde ella estuvo, durante su relación con Insaurralde.

A.E