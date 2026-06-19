Duelo de estilos: Brenda Gandini y Nicole Neumann imponen los looks escoceses que son tendencia este invierno

El estampado escocés, también conocido como tartán, se consolida como el protagonista indiscutible de la temporada. Dos grandes referentes como Brenda Gandini y Nicole Neumann demuestran a través de sus redes sociales cómo adaptar este patrón clásico a diferentes estéticas personales que marcan el ritmo de las tendencias actuales. Lejos de ser una prenda rígida, este tejido se reinventa constantemente para adaptarse a contextos urbanos, bohemios y altamente sofisticados.

Nicole Neumann

La versatilidad del tartán en los looks de Nicole Neumann y Brenda Gandini

Nicole Neumann apostó por un enfoque sofisticado y con una clara influencia urbana, combinando una pollera escocesa de tiro alto y corte midi. La modelo eligió complementar el outfit con una chaqueta negra estructurada de terciopelo que cuenta con botones dorados, un detalle que aporta un aire de elegancia "preppy" muy definido.

Además, sumó borceguíes de suela track con detalles metálicos que rompen la formalidad del conjunto y le otorgan un toque rebelde y contemporáneo.

Por otro lado, Brenda Gandini adoptó una propuesta con un aire más descontracturado y con toques bohemios que revitalizan el estampado escocés. La actriz combinó su falda tableada de inspiración colegial con una remera básica de algodón en tono celeste pastel, una pieza que suaviza la intensidad cromática del tartán y aporta luminosidad a la parte superior del cuerpo.

El elemento diferenciador e indiscutible de este look es su campera de gamuza marrón decorada con flecos largos y sus botas texanas a tono. Esta combinación demuestra la inmensa versatilidad que ofrece este diseño tradicional cuando se juega con texturas orgánicas, colores tierra y accesorios inspirados en el estilo folk que marcan tendencia este año.

La principal clave al usar este tipo de estampado consiste en dejar que la prenda escocesa sea el punto focal del look, evitando recargar con accesorios llamativos. Al elegir una pollera, un pantalón o incluso un abrigo con este patrón, conviene siempre optar por prendas superiores en colores neutros o sólidos que armonicen sutilmente con la paleta de colores del tejido, logrando así un equilibrio visual coherente y sumamente chic.

Además, la elección del calzado resulta fundamental para definir el estilo final del conjunto, ya que es el elemento que permite pasar fácilmente entre un look de oficina más conservador y uno nocturno lleno de energía. Mientras que los borceguíes de cuero negro, al estilo de Nicole, elevan la propuesta hacia un terreno más urbano y rebelde, las botas altas en tonos marrones o color suela, siguiendo la línea de Brenda añaden una cuota de sofisticación bohemia y la calidez necesaria para los días más fríos de la temporada.

Brenda Gandini

El estampado escocés permite una creatividad infinita, ya que funciona perfectamente tanto en las versiones clásicas de lana gruesa como en alternativas de telas más livianas para días de temperaturas intermedias. Es fundamental prestar atención a las proporciones, buscando que la prenda escocesa mantenga el protagonismo central sin perder la fluidez que caracteriza a las siluetas modernas de este invierno.

Finalmente, la confianza es siempre el accesorio más importante al momento de vestir cualquier tendencia, y el escocés no es la excepción. Ya sea que prefieras una estética más estructurada y cosmopolita como la de Nicole Neumann, o una más libre y con influencias retro como la de Brenda Gandini, lo esencial reside en adaptar el tartán a tu propia esencia personal, haciendo que cada look cuente una historia única y auténtica.