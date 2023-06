Leo Montero pasó por el piso de Podemos Hablar y, refiriéndose a su vida amorosa, recordó su relación con Gabriela Sabatini, una de las tenistas argentinas más emblemáticas del país. El periodista reveló detalles que sorprendieron a los presentes y admitió que no volvería a salir con ella.

Leo Montero rompió el silencio sobre su romance con Gabriela Sabatini

Leo es uno de los basquetbolistas más reconocidos de la Argentina que, tras su retiro del deporte, se dedicó al periodismo para seguir estando en contacto con su pasión. Fue uno de los invitados al programa Podemos Hablar, donde Kusnetzoff separa diferentes tópicos que le preguntará a cada invitado.

En medio de las explicaciones de su vida y cómo vive su relación con María Laura Tedesco, quienes duermen en camas separadas para descansar mejor y desean irse a vivir al campo cuando se jubilen, Andy recordó que el basquetbolista tuvo un romance fugaz con Gabriela, la tía de Oriana Sabatini.

"Fue un romance más conocido de lo que duró. Habremos estado 40 días, 41 como mucho", explicó mientras hizo reír a los demás invitados. "Para mí, Gabi es un amor, una persona divina, espectacular con una familia hermosa. Éramos re chiquitos", respondió cuando le preguntaron si seguían en contacto.

El periodista solía jugar al pádel con Osvaldo, el hermano de Gabriela y padre de Oriana, y su primo cuando se sumó la tenista. Montero recordó que se burlaban de él y le dirigían todos los tiros al cuerpo para ver cómo resolvía la jugada, de esta manera era avergonzado, cariñosamente, ante su futura novia.

Leo Montero y Gabriela Sabatini

Leo Montero se reservó la historia de cómo terminó el noviazgo con Gabriela Sabatini después de pocos días, pero aseguró que le gustaría tener la posibilidad de entrevistarla por su carrera profesional. “Me encantaría entrevistarla. Pero casi no viene acá. No la vi nunca más, no me la crucé más. Fue en el ´98. No salimos nunca más”, cerró.