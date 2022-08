En LAM dieron detalles de la "tirante" relación entre Gabriela Sabatini y Cathy Fulop

Cathy Fulop habló sobre la relación con Gabriela Sabatini después de que circularan rumores sobre un vínculo tirante.

La actriz despejó cualquier rumor y dio su versión en LAM, en una entrevista exclusiva. Lo cierto es que, tras estas declaraciones, Yanina Latorre dio detalles polémicos.

"Parece que la pareja de Gabriela Sabatini es el problema. Dicen que le llenó la cabeza y la alejó de la familia", contó la panelista y dio a entender que después de la muerte de su mamá, la ex tenista y Fulop se distanciaron por cuestiones familiares.

Qué dijo Cathy Fulop sobre Gabriela Sabatini

Durante la entrevista con LAM, Cathy Fulop dio detalles de este vínculo y cómo es el día a día con Gabriela Sabatini.

" Gaby es lo más. Siempre fue una cuñada amorosa. Ella siempre llevó su vida personal y profesional muy separada, muy apartada. Estuvo haciendo un doble, jugando al tenis. Yo estaba ocupada, ni sabía cuándo era y cuándo jugaba", dijo con sinceridad.

La actriz se refirió al motivo por el que no sigue a su cuñada en redes. "Yo la había dejado de seguir pero no me di ni cuenta. Yo nunca subo nada de ella, ella nunca sube nada de nosotros. La familia no pasa por ahí. Siempre tuvimos una relación así. Ahora no tiene la obligación de venir a ver a su mamá (quien vivía con ellos) ahora la relación es más distante. Cuando podamos coincidir en algún país nos veremos", disparó.