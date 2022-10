Leo Sbaraglia, 36 años en la actuación: "Me interesa saber lo que opina mi familia y amigos"

Leo Sbaraglia es uno de los actores argentinos más queridos por todo el público en el país e Iberoamérica. A sus 52 años y con más de 36 años de actividad en el cine y la televisión, el talentoso actor se ha sabido ganar el amor, la admiración y el respeto de sus fans y de sus colegas.

El pasado 18 de octubre, en el marco de la avant premiere de El Gerente, la primera película producida por Paramount Plus en Argentina, hablamos con Leo Sbaraglia en la blue carpet y contó detalles de su vida y de su papel protagónico junto a Carla Peterson, Luis Luque, Cecilia Dopazo, Marina Belatti, y Valentín Wein, entre otros.

Leo Sbaraglia, 36 años en la actuación: "Me interesa saber lo que opina mi familia y mis amigos".

Leonardo Sbaraglia se dio a conocer en la película La noche de los lápices de Héctor Olivera, estrenada hace 36 años. Desde entonces, el actor no ha parado de trabajar y cosechar éxitos; no obstante, mantiene los pies sobre la tierra y su fama junto al reconocimiento internacional no lo han hecho perder la humildad y el tacto con el público, su familia y amigos.

"A mí me interesa mucho saber qué opina mi familia, qué opinan mis amigos", expresó el actor, a solo minutos de que se proyectara por primera vez El Gerente, su nueva película.

Valentín Wein, Ariel Winograd, Leo Sbaraglia.

La trayectoria actoral de Leonardo le da licencia para que la opinión de otras personas sobre su trabajo, no le quite el sueño. Sin embargo, el actor tiene muy en cuenta qué opinan de él aquellas personas que más ama, y los nervios siguen estando como desde ese 4 de septiembre de 1986, cuando se estrenó La noche de los lápices.

Sobre el personaje de Álvaro Torres, en El Gerente

Álvaro Torres es el gerente de marketing y operaciones de Noblex desde hace 30 años. Separado casi sin darse cuenta, padre de un hijo adolescente con quien apenas tiene diálogo. Álvaro hace tiempo que perdió las riendas de su abúlica vida, pero cuando su mediocre desempeño lo pone en riesgo de perder su trabajo, una idea inesperada y desesperada cambiará el rumbo de las cosas.

En una breve, pero sustanciosa entrevista que Leo Sbaraglia nos dio, el actor dio mayores detalles sobre su personaje y cómo podría llegarle al espectador.

- CARAS: ¿El Gerente, refleja un poco la idiosincrasia de los argentinos?

Leo Sbaraglia: "Yo creo que sí, es una película que toca mucho el tema de la idiosincrasia argentina. ¡Está muy presente!". El reconocido actor dejó abierta la posibilidad para que cada espectador tenga su propia interpretación y lectura sobre las sensaciones y emociones que El Gerente les pueda llegar a generar.

- CARAS: ¿Quiénes se verán más reflejados con Álvaro Torres?

Leo Sbaraglia: Creo que la gente que se va a ver reflejada, será la gente que entiende que, los riesgos se pueden tomar toda la vida. A veces se puede, otras no, porque la vida es compleja, pero es una película que habla justamente de la idea de poder apostar y Álvaro es un hombre que viene posponiendo esa apuesta, que viene posponiendo ser más parecido a lo que soñó ser, pero que no puede acceder a eso porque tiene miedo a abrir una puerta... Y bueno, una vez que se logra, hay que sostenerlo y pararse en ese lugar.

-CARAS: ¿Tuviste que enfrentar una situación similar a la de Álvaro Torres, pero en tu vida real?

Leo Sbaraglia: No directamente, pero sí en la vida misma. Yo tengo una profesión que es tan amable, tan generosa y tan poética que nos hace pensar e interpelar sobre muchas cosas de nuestra vida... De pronto te podés hacer el boludo por un tiempo, pero, al estar en contacto con el arte, con la expresión, con la metáfora, bueno, hay algo que te obliga a encontrarte y a enfrentar con cosas del antes.

En la película, Leo comparte elenco con otros grandes talentos del país, entre ellos: Mariana Belatti, Mónica Raiola, Agus "Papryka" Suásquita, Ignacio Saralegui, Santiago José "Tano" Pasman, Marco Antonio Caponi, Martín Piroyansky, y el actor uruguayo, Sebastián Almada.

Una de las novedades que deja este film, es el reencuentro actoral de Leo con su novia de la juventud, la actriz Cecilia Dopazo. Los dos actores se conocieron en la serie de televisión Clave de sol (El Trece,) que se estrenó en febrero de 1988 y terminó en febrero de 1991. De esos tres años, Cecilia en el elenco dos años y esa convivencia los llevó a tener un romance, el cual, según dijo Leo en PH: Podemos Hablar, el pasado sábado, duró dos años.

Luego del éxito de Clave de Sol, Leo compartió otros proyectos con Cecilia Dopazo, algunos de ellos fueron en Tango Feroz y Caballos Salvajes, por nombrar algunos.

Cecilia Dopazo, look para la avant premiere de El Gerente.

Cecilia Dopazo actualmente tiene una familia hermosa con el director de cine Juan Taratuto, con quien tiene dos hijos, Francisco y Santino Taratuto. Dado que la vida es un carrusel, por cosas irónicas de la vida, El Gerente los volvió a unir actoralmente en personajes donde justamente son esposos y tienen un hijo en común, Gonza, interpretado por Valentín Wein.

Un breve repaso por la filmografía de Leo Sbaraglia

Hijo de la actriz y profesora de teatro Roxana Randón, Leo comenzó su carrera como actor desde muy chico. Su debut oficial, como bien lo contamos, fue a los 16 años con La noche de los lápices. Desde allí, el actor cuenta con una filmografía de más de 66 películas estrenadas y contando.

Sbaraglia ha participado en más de 35 proyectos para la TV. También cuenta con más de 15 obras de teatro, videoclips y campañas de publicidad.

El talentoso actor es una de las pocas figuras del país que han tenido un papel importante dentro de la meca del cine. En el 2012, Leo participó de la película Red Lights, junto a Robert De Niro, Sigourney Weaver, Cillian Murphy, Elizabeth Olsen y Toby Jones.

Su carrera internacional se abrió camino en la década del 2000, con su personaje de, El Nene, en el film Plata quemada de Marcelo Piñeyro. Este trabajo lo llevó a los cines de España con la película Intacto (2001). Su personaje Tomás le dio su primer Premio Goya como Mejor Actor Revelación del año.

Película Hoy se arregla el mundo con Benjamín Otero.

Con una carrera donde el límite parece no existir, el actor nacido en Buenos Aires el 30 de junio de 1970, es uno de las celebridades argentinas más apetecidas por los directores de España y México.

Premios entregados a Leonardo

La lista de nominaciones y premios ganados durante los 36 años de carrera actoral de Leo Sbaraglia es larga. Entre los galardones y reconocimientos al trabajo del actor, están: Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (1995), Mejor interpretación masculina. Premios Martín Fierro (1998), Mejor actor de novela. Premios Goya (2001) Mejor actor revelación. Ciudad de Huelva (2005), Premio Honorífico. Screamfest Festival (2008), Mejor interpretación masculina en rol protagónico.

Amiens Internacional Film Festival (2011), Mejor actor. Premio Martín Fierro (2012), Mejor actor de reparto. Premios Cóndor de Plata (2018), Mejor actor protagónico. Premios Konex de Platino (2021), Mejor actor de cine década del 2011 al 2020.

Este año, el Festival de Cine de Málaga le otorgó el premio al Mejor actor, por su papel de Santiago en Errante Corazón. Estos son solo algunos de los premios que el actor ha recibido en toda su carrera.

Qué viene nuevo en la carrera de Leo Sbaraglia

Leo no para de trabajar. Luego de El Gerente, el actor se prepara para el estreno Asfixiados, una película dirigida por Luciano Podcaminsky, donde compartirá elenco con los actores: Julieta Díaz, Zoe Hochbaum y Marco Antonio Caponi. Este nuevo film se estrenará en marzo del 2023.

Leo Sbaraglia agregó que su agenda actoral está muy comprometida. En este momento trabaja en México, donde graba una serie y una película, de la cual pronto se conocerán noticias.

Sobre su vida amorosa, Leo Sbaraglia aclaró que está soltero y desmintió los rumores de un romance con la actriz brasileña Julia Konrad.