Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran en una pelea legal por la tenencia de Francesca e Isabella Icardi, las hijas que tienen en común. En medio de testimonios, discusiones y viajes, se conoció que el futbolista del Galatasaray pasaría las Navidades con ellas. En este contexto, la modelo siguió apuntando contra su expareja, ya que podría seguir en una relación con la China Suárez. Para terminar con todos los dichos, Icardi le envió un letal mensaje a la conductora.

Mauro Icardi, Wanda Nara y sus hijas

El letal mensaje de Mauro Icardi al compartir la Navidad con sus hijas

La polémica disputa de Wanda Nara y Mauro Icardi continúa en su rumbo. En los últimos días, en una cautelar del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de Tigre por la denuncia por “violencia física y verbal” que radicó la conductora, se ordenó que Silvia Noemí Lucero, niñera de las chicas, abandone el domicilio de Nordelta y no pueda acercarse ni llamar a las niñas. Esta mujer, quien sería la madre de la mejor amiga de Zaira, declaró contra el futbolista. Allí, detalló que hubo episodios de presunto maltrato, situaciones de violencia verbal y conductas diferenciadas hacia los hijos de la mediática.

Mauro Icardi y sus hijas

En medio de estos rumores, se volvió a apuntar contra Nara por una supuesta infidelidad. En el año 2021, la relación de Wanda e Icardi saltó por los aires con el escándalo que se conoció como el "Wandagate" y que tuvo a la China Suárez como protagonista. Un par de años después, un periodista español aseguró que la empresaria tuvo un romance con Keita Baldé Diao, compañero del futbolista. En este contexto de denuncias y críticas por los comportamientos de Mauro con la actriz, volvieron a hablar del affair de la conductora.

Wanda Nara y sus hijos

El contexto que viven ambos en estos días previos a la Navidad no es para nada festivo. Por el contrario, se vuelve tenso para muchos. Sin embargo, Icardi mostró su felicidad mientras comparte estos días con sus hijas, y publica tiernas imágenes en las redes sociales. Entre ellas, mandó un letal mensaje para Wanda y para exponer la buena relación con Francesca e Isabella. Con una foto de los tres haciendo el árbol de Navidad, escribió: "El mejor regalo no está abajo del árbol. Está acá conmigo. No hay mayor bendición que celebrar la Navidad con quienes iluminan tu vida. Es hoy, llegó la Navidad. 24.12".

Mauro Icardi y sus hijas

Cabe destacar que el pisoteo de Mauro Icardi no surge de improviso. Además de toda la pelea legal que enfrentan, el futbolista fue señalado de pareja de la China Suárez. Los medios de comunicación y las redes sociales no solo los vieron en diversos lugares; sino que una historia de Wanda Nara reveló que sus hijas estuvieron en la casa de la actriz. Esto generó críticas por parte de todos los usuarios hacia el futbolista. Por eso, decidió mostrar que la relación con sus hijas es mejor de lo que parece.

A.E