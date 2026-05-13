La impactante mansión de Lionel Messi en Barcelona: estilo mediterráneo, vistas de lujo y cancha de pádel

Durante 20 años de su vida, Lionel Messi vivió en Barcelona, tras haber sido convocado para jugar en F.C. Barcelona. Su paso por el club sigue siendo recordado por todos los fanáticos del 10 y los catalanes, quienes vivieron grandes momentos de felicidad junto al capitán. Por su parte, el propio Messi con Antonela Roccuzzo forjaron su familia de cinco, criando a Thiago, Mateo y Ciro entre las calles barcelonesas.

La impresionante mansión que ambos hicieron sigue siendo un punto importante para todos los fanáticos, y, en varias entrevistas, el propio Messi aseguró que el día que se retire volverá a esta ciudad donde vio crecer a sus hijos. Ubicada en el lujoso barrio de Bellamar, Castelldefels, un municipio costero situado a unos 20 minutos de la capital catalana, la arquitectura recuerda al estilo mediterráneo, marcado por cuadros del recuerdo familiar y un gran patio para realizar todo tipo de deportes.

Lionel Messi y su familia en Barcelona

Así es la increíble mansión de Lionel Messi en Barcelona por fuera: estilo mediterráneo y en un barrio de lujo

Lionel Messi construyó su mansión y la casa donde sus hijos se criaron en Bellamar, el barrio lujoso y tranquilo de Castelldefels, un municipio costero, cerca de la capital de Cataluñia. La decisión de tomar este lugar también vino de la mano con la cercanía del estadio Camp Nou, lugar donde entrenaba. En su momento, cuando la adquirió se trataba de un terreno de 10 mil metros cuadrados, valuado en 2 millones de euros. El exterior invita a un espacio moderno y lujoso, con un estilo mediterráneo, basado en la gran cantidad de jardín que se puede ver.

La mansión mantiene el estilo minimalista que el 10 y su esposa siguen en todas sus propiedades alrededor del mundo, y buscan la privacidad de su familia a través de grandes paredones que protegen el interior. A pesar de eso, y como está ubicada en una colina, ofrece una panorámica abierta hacia el mar Mediterráneo y las montañas del Garraf. La increíble mansión no solo es una casa completísima para que el capitán pueda practicar sus deportes, al igual que sus hijos; sino que también es un refugio familiar, que les permiten mantener la intimidad entre ellos y alejarse de los ruidos de la ciudad.

La mansión de Lionel Messi en Barcelona

Entre canchas de pádel y mucho jardín: la mansión de Lionel Messi en Barcelona

La increíble mansión de Lionel Messi en Barcelona es un refugio familiar que cuenta con conexión con la naturaleza y una gran casa para pasar todo el día. Es por eso que los patios delanteros y traseros se vuelven los protagonistas de la propiedad. No solo cuentan con una gran entrada, donde pueden estacionar los autos, sino que además existe un jardín con pileta climatizada, terrazas con vistas abiertas y distintos rincones para descansar.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo decidieron que, al estar rodeados de una arquitectura moderna y de tonalidades grises, darían el color a través de las plantas. Es por eso que se destaca las parcelas de pasto y las plantas que rodean la propiedad, y la hacen aún más privada. Además, tiene sectores de juego para los chicos, una cancha de fútbol privada y una pista de pádel, utilizadas tanto para entrenamiento como para momentos recreativos. Claramente, como buenos argentinos, instalaron un sector de parrilla y comida con amigos que se vuelve el centro de las reuniones.

La mansión de Lionel Messi en Barcelona

Con un estilo minimalista y recuerdos familiares: la mansión de Lionel Messi en Barcelona

Como todas sus propiedades, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo encuentran la manera de transmitir tranquilidad a través del minimalismo y las tonalidades neutrales, como el beige, el blanco o la madera. Es así como en su interior se destacan muebles modernos y elegantes, que se iluminan gracias a los grandes ventanales que ingresan luz natural. De tres pisos, y con habitaciones como la cocina, la sala de estar, una sala de cine privada, biblioteca y un gimnasio completamente equipado, la familia se resguarda, y le da color a través de diferentes detalles.

Si bien ellos eligen el minimalismo en todo momento, también buscan una diferencia del estilo tendencia black and white. Este mismo se ve en retratos familiares, almohadones de fútbol, los juguetes de los menores y algunos recuerdos que denotan la carrera del futbolista. De esta manera, no recaen en la monotonía, y tienen varios espacios y objetos para recreación y momentos familiares que dentro del hogar. Es por eso que, en varias ocasiones, el propio Messi expuso lo importante que había sido su vida en Barcelona.

La mansión de Lionel Messi en Barcelona

Lionel Messi vivió durante casi 20 años en Barcelona, y creó su hogar con Antonela Roccuzzo en el lujoso barrio de Bellamar, Castelldefels, a unos 20 minutos de la capital. Sobre una colina, con estilo mediterráneo moderno, cancha de pádel y fútbol, y muchos retratos familiares, la pareja creó un refugio donde crió a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, y que sigue siendo de sus lugares favoritos en el mundo. En la actualidad, ellos residen en Miami, siguiendo la carrera en el Inter del capitán, y mantienen la mansión en Cataluña como un espacio, incluso, para sus hijos cuando crezcan.

A.E