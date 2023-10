Lionel Messi asistió nuevamente a la ceremonia del Balón de Oro 2023 junto a su familia. Cuando estaba a punto de subir al escenario para recibir su octavo Balón de Oro. En ese momento crucial, detrás de cámaras, su hijo Mateo de 8 años estaba junto a él. El menor miró a su papá lleno de admiración y afecto. Se acercó a Leo y lo abrazó.

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y Mateo Messi

"¡Papi, te deseo mucha suerte!", exclamó Mateo, en un acto de apoyo lleno de dulzura. Lionel Messi se inclinó hacia abajo, abrazó a su hijo tímidamente y le acarició la cabeza. La ternura de ese gesto conmovió a todos los presentes, y el video se viralizó rápidamente.

Lionel Messi, ocho veces el mejor del mundo

El Balón de Oro es el premio más prestigioso del mundo del fútbol. Simboliza ser el mejor jugador del año. Lionel Messi, según él mismo, gracias al apoyo y el amor de su gente, pudo ganarlo por octava ocasión. Con su familia en el recinto, recibió su premio. Apenas pudo, Mateo fue el primero en salir corriendo a festejar con su padre y levantar el trofeo que obtuvo el Diez.

Mateo Messi

Lionel Messi dio uno de los mejores discursos de su carrera y no se olvidó de su ídolo: “Por último quiero hacer una mención a Diego. Hoy es su cumpleaños. Creo que no hay mejor lugar que hacerlo en un lugar rodeado de jugadores, de ex jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol. Donde quieras que estés, feliz cumpleaños Diego. Esto también lo comparto con vos y con toda Argentina”, dijo el mejor jugador del mundo al finalizar su palabra.

