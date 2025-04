Lizy Tagliani reveló cómo sigue el proceso de adopción de su hijo

Lizy Tagliani protagoniza de unos de los escándalos más polémicos de los últimos años en el mundo del espectáculo. La humorista fue señalada por Viviana Canosa como la ladrona de sus pertenencias cuando trabajaban juntas y posteriormente la relacionó a una red de pedofilia, y ahora se enfrentarán ante la Justicia.

Pero en medio de este escándalo, se generaron diversas especulaciones respecto a cómo afectaría esta denuncia en el proceso de adopción de Tati, el hijo de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, que convive con la pareja desde hace más de seis meses y en estos días avanzaría el proceso.

Fue Marcelo Polino quien aseguró que no se le iba a dar la guarda permanente a la pareja. . "Dijo Lizy que entre hoy y mañana iba a salir esta resolución y no va a salir. Hasta que no se levante el secreto de sumario, el juez de familia no va a tomar esta determinación”, indicó en Puro Show. Pero este miércoles, la humorista dejó en claro cómo se encuentra el proceso.

Lizy Tagliani sobre la adopción de su hijo

En octubre pasado, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, anunciaron en redes sociales que su familia se agrandó con la llegada de Tati, su hijo. El niño, de entonces, tres años llegó a sus vidas para darle alegría. Desde entonces, la pareja mostró cómo la vida de los tres cambió al transitar sus caminos juntos. Pero recientemente, se comenzó a hablar sobre la posibilidad que la adopción definitiva quede trunca debido a los problemas judiciales que enfrenta la humorista.

Tras la denuncia que presentó pública y judicialmente, Viviana Canosa por presunto conocimiento del accionar de una red de trata de menores y pedofilia, Lizy Tagliani quedó en medio de una polémica ya que en el mismo descargo la periodista la acusó de ladrona al contar experiencias personales del momento que trabajaron juntas. Ahora, la verdad la determinará la Justicia.

Sin embargo, en medio de este proceso judicial, la conductora de La Peña de Morfi enfrenta tanto el señalamiento social como problemas relacionados a su vida familiar. Es que tal como ella misma señaló, esta denuncia llega al momento que se realizaría el juicio por adopción de su hijo Tati, el último paso para la adopción definitiva ya que ahora lo tienen en guarda.

Y aunque decidió no dar detalles de este impacto en el procedimiento, Marcelo Polino, quien trabaja con el tema de adopciones desde hace 20 años indicó que el Juez de Familia a cargo de esta adopción pausó la audiencia pautada debido a que la denuncia contra Lizy tiene secreto de sumario y se deberá investigar "Hasta que no se levante el secreto de sumario, el juez de familia no va a tomar esta determinación (de la guarda defenitiva)", detalló.

Ante estas palabras, este jueves tras la salida de su programa de radio en Pop, la humorista decidió dejar en claro ante las cámaras que esto no es cierto. "De la adopción no voy a hablar, pero todo sigue su curso normalmente", expresó y desmintió la declaración de Marcelo Polino. Además, indicó que continuará con su trabajo al frente de La Peña de Mofi y afirmó que llegará hasta las instancias judiciales para demostrar su verdad: nunca abusó ni tuvo relaciones con menores de edad.

De esta forma, Lizy Tagliani dejó en claro que luchará porque la verdad sea comprobada y utilizará todas las herramientas para que eso suceda. También, desmintió el supuesto riesgo que afronta por la adopción de su hijo.