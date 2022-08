Locho Loccisano y Majo Martino empezaron su relación como parte de una estrategia para intentar llegar lo más lejos posible dentro de la competencia del reality de El Trece, El Hotel de los Famosos.

Ahora, tras meses de haber salido del programa y de que ambos no quisieran rotular su relación a un “noviazgo”, Locho Loccisano y Majo Martino blanquearon su relación, y para el gusto de los fans del jurado de Canta Conmigo Ahora y para la periodista, el romance va creciendo y con esto, también las diferencias entre los dos.

Locho Loccisano y Majo Martino tuvieron su primera pelea: “No me gustó lo que pasó”.

Este sábado, Locho y Majo le concedieron una entrevista al móvil de Implacables (El Nueve) y entre las preguntas que el notero les hizo, llegó una que los hizo dividir, poner a prueba y una vez más, dejar en evidencia algo que Majo dijo desde el principio, que la relación se armó porque vendía para el programa y luego quedó todo así.

“¿Les gustaría ser padres más adelante, tener hijos?”, les consultó el periodista. “Sí, obvio, me gustaría ser mamá”, respondió Majo. “Ya nos estamos peleando por los nombres a elegir. Respecto a la cantidad, Locho Loccisano dijo que quiere tres y Majo Martino dijo que solo dos.

Locho Loccisano y Majo Martino tuvieron su primera pelea: “No me gustó lo que pasó”.

“Tenemos dos, nos separamos y el tercero lo tiene en otro lado”, contestó Majo y con la mirada puesta en Locho lo interrogó “¿O no?”. Esto no le causó gracia a Locho. “No me gustó lo que pasó ahí”.

Sobre el amor que Locho Loccisano y Majo Martino dicen que se tienen

“No estamos mirando quién quiere más al otro, creo que es mutuo, esto es mutuo”, comentó Majo, sobre la consulta a quién amá más en la relación. Sobre un posible Matrimonio, del cual Majo no quiere saber nada, no aún, Locho respondió:

“No le propuse matrimonio, pero me encantaría que el día de mañana nos podamos casar. Yo soy chapado a la antigua, yo soy así”, comentó Locho y sumó: “Me parece que está bueno, pero si te ponés a pensar, más allá de la intensidad con la que nos queremos, llevamos solo un mes y medio”.

Locho Loccisano y Majo Martino tuvieron su primera pelea: “No me gustó lo que pasó”.

“En un futuro me gustaría casarme, claro que sí. Él (Locho) es mi presente”, comentó Majo, estando del brazo de ocho. El notero le puso más picante a la nota y le preguntó si había estado antes así de enamorada. Con un impensado “¡Qué pregunta!”, Majo Martino respondió, algo irónico, “Yo nací y me enamoré de él”.

Para cerrar, Majo Martino aseguró que lo que la enamoró de Locho Loccisano, es que es muy cariñoso y dulce. Él, en cambio, aseguró que le gustó siempre físicamente y después dijo: “Creo que me enamoró el equipo que hacemos”.