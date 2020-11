Lola Latorre enfrenta rumores de embarazo tras el escándalo por la fiesta clandestina

Tras el escándalo por su participación en la fiesta clandestina, Lola Latorre está otra vez en la mira por ser la protagonista de dos picantes rumores.

Según trascendió en los últimos días, la hija de Yanina Latorre se habría separado de su novio Jerónimo González Chaves. Tal como informó la revista Paparazzi, el joven se habría enojado por la presunta asistencia de la modelo a la fiesta en Mercedes y no estaría muy contento con su creciente exposición.

Pero además de estas versiones, la participante del Cantando también enfrenta un jugoso rumor de embarazo. Enterada de estos trascendidos, Yanina aclaró los tantos en LAM y se refirió a estos dichos.

“ No, no sólo no se separó sino que el viernes vienen mis consuegros a comer a casa”, dijo ante la consulta de Ángel de Brito y Cinthia Fernández aprovechó para comentar. “El viernes dije ‘uy, le va a anunciar baby’”, dijo la panelista y Latorre siguió: “Cortó con el novio, está embarazada y es soltera. No, vienen el papá y la mamá del novio a comer a casa… No, igual me encantaría ser abuela, amo, nací para cuidar bebés”, tiró.