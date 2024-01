Lucía Celasco, una gran influencer de la moda, dejó una vez más a todos boquiabiertos con su look para un día de playa en las exclusivas playas de Punta del Este. La nieta de Susana Giménez fusionó a la perfección la comodidad del sportswear con toques glam en un outfit que redefine el concepto de moda playera.

Lucía Celasco.

El look de Lucía Celasco

Con una combinación audaz y sofisticada, Lucía Celasco optó por un conjunto deportivo negro, conformado por un pantalón ancho que le daba un toque cool y libertad de movimiento, acompañado por una campera. Este dúo, usualmente reservado para el ámbito deportivo, encontró un nuevo propósito en las arenas de Punta del Este, desafiando los convencionalismos y marcando tendencia.

Lucía Celasco.

A su outfit, Lucía Celasco sumó una remera básica blanca y unas zapatillas en blanco y negro. El accesorio estrella de su look fue, sin duda, un maxi bolso fucsia, que no solo aportó un color, sino también un touch muy chic. Y, los lentes de sol, un must en cualquier outfit de playa, fueron el complemento perfecto para completar su look.

De esta manera, Lucía Celasco, quien seguramente se encuentra acompañada por su nuevo amor perruno, a quien presentó hace pocos meses en sus redes sociales, marcó tendencia con su look deportivo para disfrutar de un día de playa, sin necesidad de usar traje de baño.

PDE: Fotos: Federico De Bartolo / Informe: Carlos Cervetto.