El look de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri en la Misa de León XIV

La visita del papa León XIV a Buenos Aires estuvo marcada por una serie de ceremonias institucionales y religiosas. En ese contexto, Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, participó este domingo 8 de noviembre de la bienvenida al Sumo Pontífice y le entregó las llaves de la Ciudad frente a la Casa Rosada, en un encuentro que contó con la presencia de María Belén Ludueña.

María Belén Ludueña

Junto a ellos también estuvo Vito, el hijo de la pareja, quien acompañó a sus padres durante ambas jornadas. En este contexto, la familia también dijo presente en la multitudinaria misa encabezada por el papa León XIV, donde el pequeño se convirtió en uno de los protagonistas de la aparición familiar. En especial, por el look elegido para la ocasión: una propuesta que combinó diversión y ternura, y no pasó inadvertida.

El adorable look de Vito para la Misa de León XIV

Después de la elección de moda de María Belén Ludueña el domingo, Vito también llamó la atención este lunes durante la Misa de León XIV. El pequeño acompañó a sus padres con un vestuario compuesto por distintas prendas y accesorios que se destacaron por sus detalles.

El pequeño llevó un sombrero de tela a cuadros blancos y negros, con un ala amplia que cubría parte de su cabeza. Completó el look con una camisa tipo polo azul marino de manga corta, con pequeños detalles en el pecho, y un pantalón oscuro. Sobre sus hombros tenía una manta blanca que caía a ambos lados de su cuerpo, mientras que un chupete celeste, sujeto por una cinta del mismo tono, completó su vestimenta.

Cómo la llegada de Vito unió a María Belén Ludueña y Jorge Macri

La historia de María Belén Ludueña y Jorge Macri comenzó en 2017, cuando se conocieron en un estudio de televisión. Tras varios años de relación, la pareja se casó el 12 de noviembre de 2022. Antes del nacimiento de Vito, el jefe de Gobierno porteño ya era padre de Antonio, Martina y Giorgio, fruto de su matrimonio anterior con Florencia De Nardi.

Maria Belen Ludueña, Jorge Macri y Vito

La llegada del bebé, el 30 de abril de 2026, marcó una nueva etapa para todos los integrantes. En una entrevista, la periodista se refirió al lugar que ocupó su hijo en la dinámica familiar y destacó el vínculo que construyó con sus hermanos mayores. “Yo estoy hace nueve años con Jorge, pero el ensamble real llegó con Vito, él unió a la familia”, señaló María Belén Ludueña. Desde entonces, Antonio, Martina y Giorgio mantienen una presencia activa en la vida del pequeño. Los hermanos se comunican con frecuencia durante los viajes laborales, realizan llamadas telefónicas y visitan la casa para compartir tiempo con su papá y el bebé. Una nueva dinámica familiar que se refleja en la cercanía que los une.