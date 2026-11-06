María Belén Ludueña fue una de las protagonistas del cierre de la sexta edición del Women Economic Forum (WEF) Argentina, que se realizó este viernes en el Hotel Hilton Buenos Aires y reunió a 600 mujeres empresarias y referentes de distintos sectores. Durante el encuentro, dedicado al liderazgo, la economía, la innovación y el impacto social, la periodista y emprendedora compartió su experiencia profesional y presentó Alumbrando Futuro, el proyecto que puso en marcha a partir de su propia vivencia con la maternidad.

María Belén Ludueña contó cómo transformó su experiencia como mamá en un proyecto solidario: “Y así nació Alumbrando Futuro”

Durante una entrevista que estuvo a cargo de Lina Anllo, directora general del WEF Argentina, y Pía Iezzi, CEO y fundadora de WE Influence, la periodista contó cómo transformó su experiencia personal como mamá en un proyecto que buscar acompañar a mujeres con hijos internados. “Soy abogada, periodista y emprendedora pero cuando me convertí en mamá, sentí que empezaba una nueva versión de mí. Aparecieron nuevas preguntas y cambiaron las prioridades. También me volví más atenta a las necesidades de otras mujeres que, como yo, estaban transitando su maternidad. Y así nació Alumbrando Futuro”, dijo María Belén Ludueña.

María Belén Ludueña en Women Economic Forum Argentina

Impulsado por la abogada, el programa acompaña a madres que atraviesan internaciones prolongadas junto a sus hijos y les ofrece oportunidades de formación y capacitación en distintos oficios, con el objetivo de contribuir a su autonomía económica.

Actualmente, la iniciativa desarrolla actividades en la Maternidad Sardá, el Hospital de Niños y el Hospital Fernández. Durante sus primeros meses de funcionamiento, más de 150 mujeres participaron en talleres de costura, maquillaje, redes sociales y otras propuestas de capacitación.

“En esos momentos hay mucha incertidumbre y angustia. La prioridad de esas madres es que sus hijos se recuperen, pero también queremos que sepan que hay un futuro para ellas. Que, si lo desean, pueden aprovechar ese tiempo para aprender algo nuevo y empezar a imaginar otras oportunidades”, explicó.

María Belén Ludueña presentó su proyecto solidario "Alumbrado Futuro"

Uno de los principales aprendizajes de esta primera etapa fue comprender que las necesidades e intereses de las participantes no siempre coinciden con las propuestas imaginadas inicialmente. “A mí se me había ocurrido empezar por las redes sociales, pero cuando las escuchamos nos dimos cuenta de que algunas estaban mucho más interesadas en aprender diferentes oficios. De nada sirve ofrecer algo que nosotros creemos que necesitan si no es lo que ellas quieren”, señaló.

De cara al futuro, el desafío será ampliar el alcance de Alumbrando Futuro y generar vínculos con empresas, organizaciones y profesionales que permitan transformar las capacitaciones en oportunidades concretas de empleo y emprendimiento. “Este proyecto también me está enseñando muchísimo. Estamos aprendiendo en el camino y buscando la manera de acompañarlas no solamente durante la capacitación, sino también para que después puedan encontrar una oportunidad laboral o desarrollar su propio emprendimiento”, sostuvo.

Finalmente, invitó a empresas, profesionales y organizaciones a involucrarse, acercar nuevas propuestas de capacitación y contribuir al crecimiento de la iniciativa. “No me gustaría que Alumbrando Futuro sea solamente un espacio al que las mujeres llegan para recibir ayuda. Me gustaría que también fuera un lugar desde el que puedan empezar a construir nuevas oportunidades”, concluyó.

María Belén Ludueña puso en marcha un proyecto a partir de su propia vivencia con la maternidad

El look de María Belén Ludueña en el Women Economic Forum

Para la ocasión, María Belén Ludueña eligió un conjunto sastrero en tono beige, una elección clásica y elegante para una jornada de perfil institucional. El look estuvo compuesto por un blazer de corte recto, con solapas y bolsillos delanteros, y un pantalón de tiro alto con piernas rectas y una leve amplitud hacia los tobillos.

Debajo del saco llevó un top negro de escote cerrado, que generó un contraste con la tonalidad clara del traje. Un cinturón negro con hebilla dorada marcó la cintura y sumó un detalle que aportó definición al conjunto. Para completar, eligió zapatos negros de taco alto y terminación en punta, que estilizaron la silueta.

El look de María Belén Ludueña en Women Economic Forum Argentina

En cuanto al beauty look, llevó el pelo rubio suelto, con raya al medio y ondas suaves. El maquillaje acompañó la sobriedad del estilismo, con una terminación natural. Así, la periodista optó por una combinación de sastrería clásica y tonos neutros, acorde con el encuentro que la tuvo como una de sus protagonistas.