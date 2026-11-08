María Belén Ludueña: “Yo estoy hace nueve años con Jorge, pero el ensamble real llegó con Vito, él unió a la familia”

La maternidad modificó por completo el eje cotidiano de María Belén Ludueña. A pocos meses del nacimiento de Vito —el 30 de abril de 2026—, fruto de su relación con el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, con quien se casó el 12 de noviembre de 2022, la comunicadora atraviesa una etapa de profundo reordenamiento íntimo. Instalada en una rutina donde la exigencia mediática convive con la crianza, Ludueña - en el ciclo Presente Perfecto - profundizó en los cambios que trajo este nuevo rol, reflexionó sobre el vínculo con los hijos de su pareja, y detalló sus sensaciones sobre la exposición pública.

María Belén Ludueña abrió su corazón en el ciclo Presente Perfecto

María Belén Ludueña: El reencuentro familiar y la llegada de Vito

La historia de pareja con Jorge Macri comenzó hace nueve años. Sin embargo, la llegada del bebé reconfiguró por completo la dinámica cotidiana del hogar y de todos los integrantes. Antonio (25), Martina (23) y Giorgio (18) —los hijos que el funcionario tuvo en su relación anterior con Florencia De Nardi— encontraron en el nuevo integrante un punto de conexión inédito que transformó profundamente la convivencia familiar y acercó a todos los miembros de manera natural y espontánea.

“Yo estoy hace nueve años con Jorge, pero el ensamble real llegó con Vito, él unió a la familia”, señaló la periodista con absoluta transparencia. Los hermanos mayores participan de forma muy activa en la vida del pequeño: mandan mensajes constantes durante los viajes laborales, se comunican seguido por teléfono y visitan la casa con mayor frecuencia para compartir momentos tanto con su papá como con el bebé. Esta nueva etapa trajo una armonía inigualable que afianzó los lazos cotidianos, multiplicó los encuentros y consolidó el día a día.

María Belén Ludueña: Entre la exposición y la búsqueda del propio camino

Más allá de la estabilidad en el plano afectivo, la exposición pública conlleva tensiones inevitables dentro de la rutina diaria. Ludueña reconoció que la televisión genera matices contradictorios en su día a día laboral. Por un lado, disfruta plenamente de su trabajo en los medios de comunicación y del contacto con la audiencia; por el otro, admitió con absoluta sinceridad que la presión constante por el rating, la competencia del medio y la dureza de los temas de actualidad generan un desgaste emocional considerable.

María Belén Ludueña y Jorge Macri el pasado mes de abril cuando nacía Vito

En ese escenario complejo, prioriza mantener su autonomía económica y su desarrollo profesional independiente. Acompañar la gestión institucional de su pareja en la función pública implica convivir con la mirada ajena y la opinión pública, pero conservar su propio espacio laboral sigue siendo una condición fundamental para su validación personal. "Volver a casa y darle esa versión a Vito de mí es algo que me cuestiono", reflexionó sobre el equilibrio diario entre la exigencia de la pantalla y la tranquilidad del hogar familiar.

El concepto actual del lujo y los afectos según María Belén Ludueña

Lejos de asociar el lujo con bienes materiales o con la ostentación superflua, la conductora redefine el término a partir de las experiencias cotidianas más sencillas y genuinas. Hoy define el bienestar en función del tiempo compartido con sus seres queridos, el ejemplo constante de sus padres —quienes llevan cincuenta años casados— y el círculo de amistades que la acompaña tanto en los momentos felices como en las dificultades.

Belén Ludueña, Jorge Macri y Vito

Esa mirada transparente de María Belén Ludueña consolida una etapa de absoluta madurez donde las prioridades están perfectamente definidas, valorando cada instante compartido y disfrutando plenamente de este presente único.