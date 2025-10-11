Abel Pintos se encuentra celebrando sus 30 años en la música y promocionando su gira por el país para festejar con su público este aniversario tan especial de su carrera. Por esta razón, el músico fue invitado al programa de entrevistas de Leo Montero y en medio de esa charla amena decidió abrir su corazón y referirse a su vida personal con Mora Calabrese y sus tres hijos: Guillermina, Agustín y Rosario. En cuanto a su rol de padre, se animó a abordar sobre la decisión de adoptar y criar a la hija de su esposa, que hoy tiene 17 años.

Abel Pintos se sinceró sobre la crianza de Guillermina, su hija de 17 años: "No sé si soy el papá que quise ser"

Abel Pintos suele compartir fotos de su intimidad familiar en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de dos millones de personas, sobre todo en fechas importantes como cumpleaños y aniversarios. En su red social, comparte su felicidad de estar casado con Mora Calabrese y de paternar a sus tres hijos. Precisamente, en una reciente entrevista con Leo Montero en su ciclo Random en Infobae, el artista se animó a hablar por primera vez sobre la adopción de Guillermina, la primogénita de su pareja.

"Cuando te juntás con Mora y terminás decidiendo la adopción de Guillermina de forma legal y oficial, ¿qué edad tenía ella?", quiso saber el presentador con total curiosidad. A lo que Abel Pintos contestó haciendo memoria: "Cuando nos fuimos a vivir los tres juntos, Guille tenía 11 años". Sobre esta decisión de elegirse uno al otro como padre e hija, el intérprete de La llave aseguró que se debe al vínculo mágico que formaron desde un primer momento.

"Yo siempre digo que los miro hoy a mis viejos, los amo con todo mi corazón y los elijo a diario. Yo no soy de los que piensan que a los padres los tenés que amar porque son tus padres", expresó y profundizó en que va más allá de que tus progenitores te caigan bien o mal. "Por ahí distintas circunstancias de la vida te mantienen alejado y no tenés vínculo… A mí me pasa de elegirlos a ellos y a mis hijos también", aseguró.

Luego, Abel Pintos explicó la importancia de trabajar las relaciones personales. "Todo vínculo hay que trabajarlo, cuidarlo, protegerlo, nutrirlo... La cosa institucional para mí no va en ese caso". En este sentido, se abrió más a la conversación y reveló que, además de Guille que lo elige cada día como su padre, también estará atento a lo que le diga Agustín, su segundo hijo, el día de mañana.

"Siento que él en algún momento también va a tener todas sus capacidades para decirme: Está buenísimo, loco, ser tu hijo. Ojalá. O todo lo contrario, decirme: Che, bol...' ponete las pilas porque tenemos que hacer algo porque no va por acá'", comentó con humor.

Acto seguido, Abel Pintos reflexionó: "No sé cómo será, pero yo apuesto a eso porque con todas las idas y vueltas con mi mamá y con mi papá, cosas buenas y cosas no tan buenas, yo los miro, los elijo y siento amor real por ellos". En esta misma línea, el cantante y compositor de grandes éxitos afirmó: "Quisiera que pase lo mismo con mis hijos".

Por otra parte, Leo Montero le consultó por su paternidad. A lo que Abel Pintos respondió haciendo alusión a sus hijos: "Ellos me enseñan a ser papá, especialmente Guillermina, porque siempre cuento que ella y yo nos elegimos a diario. Y eso es muy importante porque me enseña de sí misma, de sus etapas".

Y continuó: "Ahora está saliendo, está en su etapa de adolescente, empezando a abrir sus alas y me enseña mucho a mí cómo ser su padre, cómo paternar". Asimismo, Abel Pintos lanzó con total sinceridad: "Después no sé si soy el papá que quise ser. Pero sí me siento muy feliz... Me siento muy cómodo, a gusto y en paz con la forma que tengo de serlo". Por último, se refirió al gran equipo que hace con su esposa: "Con Mora tenemos un tipo de vínculo de mucha conexión para ser padres".

De esta manera, Abel Pintos se sinceró sobre la crianza de Guillermina, su hija de 17 años, a quien adoptó legalmente cuando ella tenía 11. "No sé si soy el papá que quise ser", resaltó el músico aunque aseguró que sí vive este rol con mucha alegría y tranquilidad.