Así es la casa de Abel Pintos y su familia en Chaco: lejos de la ciudad, entre el verde en abundancia y la deco minimalista

Abel Pintos se casó con Mora Calabrese y juntos formaron una hermosa familia ensamblada. La joven, que ya es madre de Mora, fruto de su anterior relación, tiene dos hijos con el cantante: Agustín y Rosario. A través de su cuenta de Instagram, el artista comparte fotos junto a ellos y muestra que también consiguió alcanzar el éxito en el plano personal.

A pesar de las postales familiares que sube a su red social, Abel Pintos prefiere seguir manteniendo el estilo de vida reservado que lleva en Chaco y, por eso, pocas veces deja ver la decoración de su propiedad.

Así es la casa de Abel Pintos y Mora Calabrese en Chaco

Abel Pintos construyó una exitosa carrera y es uno de los cantantes más queridos del país. Sin embargo, el músico encontró el equilibrio justo entre la fama y su vida familiar. Tal es así que cada vez que regresa a su hogar de Chaco puede disfrutar de una vida tranquila, cerca de sus seres queridos y lejos de la exposición.

En su cuenta de Instagram, donde reúne más de dos millones se seguidores, el cantante deja ver algo de la increíble casa que tiene en Resistencia y cuáles son sus lugares favoritos para pasar tiempo libre. La cocina es uno de ellos y así lo dejó en claro cuando subió un posteo de él sentado en el piso comiendo pancakes.

La cocina de Abel Pintos

Este ambiente de estilo funcional posee una paleta neutra teniendo al gris y blanco como protagonistas. Sus muebles tienen tiradores simples y rectos mientras que la mesada de granito claro refleja un contraste sutil. Además, en la imagen se puede ver una ventana que permite el ingreso de luz natural durante el día, lo que aporta luminosidad y amplitud. Sin dudas, su cocina refleja una estética minimalista y despojada.

Su living también va en sintonía con esta decoración, aunque se le agregó un aspecto moderno. Abel mostró que este sector es ideal para sus momentos de lectura y para tomar una taza de café. En la foto se visualizan las paredes pintadas de blanco, un mueble laqueado en el mismo tono y una mesa ratona de mármol con vetas sutiles y borde metálico. Asimismo, contiene elementos decorativos y una planta de interior que suma ese toque verde y botánico que no pasa desapercibido.

El living de Abel Pintos

Por otro lado, Abel Pintos compartió la parte exterior de su propiedad en Chaco. Se trata de una galería techada de estilo rústica y bohemia. La misma cuenta con paredes de madera, plantas y sillones realizados con fibras naturales. Al parecer, el artista diseñó este rincón para desconectar, leer o relajar viendo la naturaleza que lo rodea.

Abel Pintos también se mostró en la entrada de su casa y dejó ver que la fachada está pintada de blanco y las puertas son de hierro con vidrio repartido. Las mismas llevan cortinas roller blancas, las cuales suavizan la entrada de luz. Otros elementos que se destacan son: una lámpara colgante de hierro forjado y una maceta colgante con helecho.

Abel Pintos

De esta manera, Abel Pintos compartió algunos de los lugares que conforman su amplia y luminosa residencia en Chaco, caracterizada por su deco minimalista y por estar ubicada en un entorno natural, que le permite llevar una vida en familia lejos del ruido.