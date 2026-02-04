Leticia Siciliani se metió en el "Guapagate" entre Griselda Siciliani y Luciano Castro: “No tiene cabeza para otra cosa”

La escandalosa separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro se volvió el tema de conversación de las últimas semanas. Desde la confirmación de infidelidad hasta el pasacalles para intentar reconquistarla, los usuarios no dudaron en dar a conocer sus opiniones y hablar de cómo estarían los protagonistas en medio de lo ocurrido. Es así que Leticia Siciliani habló con Moria Casán, y contó que ella estuvo con su hermana durante todo el "Guapagate".

Leticia Siciliani, Griselda Siciliani

La palabra de Leticia Siciliani sobre el "Guapagate" entre Griselda Siciliani y Luciano Castro: “No tiene cabeza para otra cosa”

La relación de Leticia y Griselda Siciliani es de complicidad y apoyo mutuo. Las hermanas no dudan en mostrarse juntas, a pesar de los diferentes proyectos que tienen, y celebran cada logro que tienen. Sin embargo, la protagonista de Envidiosa estuvo pasando por un complicado presente, luego de su escandalosa separación de Luciano Castro. Entre un pasacalles que le provocó enojo y las infidelidades confirmadas, se acompañó de su hermana menor, quien no dudó en meterse en la polémica, en conversación con Moria Casán.

“Con mis hermanos nos acompañamos en todo. Yo estaba en Mar del Plata cuando pasó todo, así que estuve mucho con ella. No fue un tragedia. La acompañé más que nada en lo mediático, que es una fiaca”, explicó en La Mañana con Moria (eltrece). De esta manera, aseguró; “Ella está bárbara: grabó Envidiosa y tu serie, Moria, ahora está filmando una peli… No para de laburar y no tiene cabeza para otra cosa”.

Seguido a esto, habló del pasacalle y se alejó de las declaraciones contra Castro. Por el contrario, expuso que su hermana había recibido otros gestos más grandes de exparejas o enamorados, ya que ella robaba los corazones de todos. “Siempre quedó todo bárbaro con su ex, más allá de las cosas. No me la imagino a ella hablando mal de una expareja. Así que si no lo hace, yo menos. Charlamos el tema como una cosa más y tratamos de desdramatizar lo que pasó con Luciano”, sentenció.

La relación de Leticia Siciliani y Luciano Castro

El mundo de la actuación lleva a que los actores, a pesar de trabajar en proyectos diferentes, mantengan una relación de compañerismo en todo momento. Tras el escándalo, Leticia Siciliani dio a conocer que estaba grabando una serie para Netflix junto a Luciano Castro, y tomó una postura determinada respecto a cómo iba a ser el trato a partir del Guapagate. “Con Lu somos colegas y estamos filmando juntos. Además lo conozco desde chiquita porque ellos estuvieron de novios hace años. Ahora mi vínculo con él sigue desde ese lado, desde lo laboral”, cerró y se alejó de la polémica.

Leticia Siciliani, Griselda Siciliani, Luciano Castro

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar sus comentarios sobre los dichos de Leticia Siciliani. Si bien ella acompañó a su hermana durante todo el escándalo, alejó a ambos protagonistas de las noticias mediáticas, expresando un buen clima bajo toda la polémica. Griselda Siciliani y Luciano Castro se siguen robando la atención de todos, mientras viven su soltería y se enfrentan con los dichos en su contra.

A.E