Abel Pintos se sinceró sobre su esposa, Mora Calabrese: “Quisiera recuperar la forma en la que me miraba antes”

Abel Pintos compartió una reflexión sobre su vínculo con Mora Calabrese, en la que mencionó cómo ciertos gestos cotidianos lo conectan con los primeros momentos de su relación. Al recordar una etapa inicial, expresó el deseo de recuperar la forma en la que ella lo miraba antes, en un contexto que marcó el comienzo de su historia compartida.

Abel Pintos rememoró los inicios de su relación con Mora Calabrese

Abel Pintos habló sobre Mora Calabrese y evocó una escena que permanece presente en su memoria. En ese repaso íntimo, mencionó el deseo de volver a sentir la forma en que era mirado en los comienzos, cuando la admiración y la ternura se manifestaban de manera distinta. El recuerdo de ese momento inicial se entrelaza con lo que vivieron desde entonces.

Abel Pintos

Durante una participación en el programa Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff en 2023, el artista compartió una reflexión personal sobre su relación. En un momento íntimo del programa, el cantante reveló que le encantaría recuperar la forma en la que su esposa lo miraba al inicio. Además, detalló que recuerda con especial cariño la primera cita que tuvieron.

“Pienso mucho en eso”, dijo Abel Pintos al referirse a aquella noche. Según relató, antes de esa cita solo se habían visto una vez, y había pasado un tiempo considerable entre ambos encuentros. Ese reencuentro marcó un punto de partida en su historia como pareja. “Me pasan muchas cosas”, expresó.

Uno de los aspectos que más lo conmovió fue la forma en que Mora Calabrese lo miraba en ese entonces. “Ella siempre me mira con mucho amor; la verdad es que puedo sentir su amor”, aseguró. Sin embargo, reconoció que, con el paso del tiempo, las miradas cambian, se transforman y adquieren nuevas capas de significado. “Uno va mirando a la persona que tiene al lado todos los días, de una manera distinta”, continuó.

Abel Pintos recordó con emoción la mirada de Mora Calabrese

En la misma línea, Abel Pintos reveló que muchas veces, al ver a su esposa mirarlo con ternura, recuerda aquella primera mirada, que para él estaba cargada de emociones. “Recuerdo aquella mirada que solo era admiración”, dijo, y agregó que ese recuerdo lo emociona. No se trata de una comparación, sino de una evocación que lo conecta con el inicio de su relación.

Abel Pintos y Mora Calabrese

Por su parte, el cantante también habló sobre cómo esa primera cita fue el punto de partida de todo lo que construyeron juntos. “Desde esa noche en adelante, para bien y para mal, todo nos ha construido”, afirmó. En sus palabras valoró el recorrido compartido, tanto en sus buenos momentos como los más complejos.

“Construimos con todos esos días una relación, un matrimonio y un vínculo muy hermoso”, expresó Abel Pintos, destacando que cada etapa vivida fue significativa. La evocación de esa primera cita no responde a una nostalgia idealizada, sino a una mirada consciente sobre cómo evolucionan los vínculos.

Abel Pintos y Mora Calabrese junto a sus hijos

Abel Pintos se sinceró sobre su esposa, Mora Calabrese, al compartir una reflexión que lo conecta con los comienzos de su relación. Al mencionar el deseo de recuperar la forma en la que ella lo miraba antes, sumó una mirada personal sobre cómo evolucionan los vínculos con el paso del tiempo.

VDV