Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarían atravesando un delicado momento en su relación, según trascendió en LAM. Los rumores se intensificaron luego de que Yanina Latorre, revelara información por una supuesta crisis entre ellos. Además, hay ciertos indicios en su vida diaria que avalaría los dichos de la panelista.

Cuáles son los indicios que confirman que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ya no son novios

1. Entrenaban en el mismo lugar y ahora no

Sumando a la información que Yanina dio en el programa, Pepe Ochoa señaló que la pareja ya no entrenaba junta como lo hacía en un principio: “Entrenaban juntos en el mismo lugar y ella cambió de sede”.

Este detalle que soltaron en LAM sigue agregando veracidad a las especulaciones que rondan sobre el fin del amor entre el conductor y la modelo peruana.

A pesar de los rumores, Milett Figueroa habló hace algunas semanas sobre su relación con las hijas de Tinelli: “A Cande y a Mica siempre las veo. Cande está de viaje. Desde que se casó, se fue a vivir a España, y las pocas veces que llega compartimos cada vez que podemos”. De esta forma, la modelo buscaba despejar las dudas que hay sobre su cercanía con la familia del conductor.

2. Tinelli y Figueroa no suben fotos juntos

Algunos días antes de que empezaran a circular los rumores de crisis que los envuelven, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa grabaron un documental juntos desde Punta del Este. A pesar de esto, Ángel de Brito destacó durante el programa que había notado que ninguno de los estaba subiendo fotos juntos. “No veo fotos juntos tampoco, he visto con amigos”, sugiriendo así que algo estaría ocurriendo entre ellos.

3. Milett Figueroa no aparece en la serie que se está grabando

Además de los dichos de Ángel, hay muchas especulaciones sobre la ausencia de Milett Figueroa en la serie que Marcelo Tinelli está grabando junto a su familia en las playas uruguayas. Yanina volvió a comentar durante el programa: “Me están diciendo acá que parece que cortaron. A él no le voy a preguntar porque me va a mentir”. Cabe recalcar que las fuentes de la panelista son confiables y le habrían asegurado que una pelea habría sido la causa del distanciamiento entre ellos.

Hasta el momento, ni Marcelo Tinelli ni Milett Figueroa se han expresado al respecto, pero los indicios sobre su separación son contundentes. Resta saber si en algún momento ellos saldrán a esclarecer lo que está sucediendo, ya sea una pelea que los distancio o el fin del amor que inició en el Bailando 2023.

