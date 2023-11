Bermudas, sacos blancos y zapatillas: los looks de Sasha y Milán Piqué, los hijos de Shakira, en los Latin Grammy 2023

Sasha y Milán Piqué tienen 12 y 10 años respectivamente y son, nada más ni nada menos, que los hijos de una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo: Shakira y Piqué. Su ruptura fue una de las más mediáticas, no solo por los rumores de infidelidad, sino que por los éxitos que luego escribió la cantante.

La colombiana tuvo un 2023 soñado: rompió múltiples récords con su canción junto al productor argentino Bizarrap “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” y los coronó recientemente, cuando fue galardonada en los Latin Grammy 2023 por mejor canción pop.

Los looks de sus hijos



Cuando Shakira recibió el premio junto a Bizarrap, mientras daban su discurso de agradecimiento, se pudo ver el look de Sasha y Milán, los hijos de la cantante. Ambos llevaban un saco blanco muy elegante, combinado con una camisa del mismo color y bermudas de vestir, también en tonos claros. Los niños culminaron su look con zapatillas de Dolce & Gabbana, que siguieron el estilo de sus looks.

El look de los hijos de Shakira. Foto: @gossipeame

Sasha y Milan Piqué sorprendieron al participar cuando Shakira cantó “Acróstico” en vivo. Cada uno, entonó unos versos de la canción, pero en una grabación, no junto a su mamá en el escenario. Cuando terminó la canción, tanto Sasha como Milán, aplaudieron intensamente a su madre, sonrientes y muy emocionados, desde sus asientos.

SDM