Los premios Ídolo 2025 reunieron a los principales creadores de contenido en una gala que combinó talento digital y estilo personal. La alfombra roja, que se pudo ver por el canal de YouTue de Telefe, fue escenario de elecciones de moda que marcaron tendencia y generaron contraste entre aciertos y decisiones más arriesgadas. Los looks de la noche reflejaron diversidad estética y propuestas que no pasaron desapercibidas.

Los mejores y peores looks de los premios Ídolo 2025 Argentina

Los Premios Ídolo 2025 volvió a instalarse como una cita clave para el mundo influencer, con una gala que celebró creatividad y presencia. La pasarela del evento fue testigo de estilos variados, donde algunos participantes destacaron por su elegancia y atuendos cargados de estilo.

La alfombra del Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro volvió a brillar con la segunda edición de la premiación. Este evento, creado originalmente en España por la influencer Dulceida, celebra a los creadores de contenido digital más destacados del país. En su versión local, la gala se consolidó como una celebración clave para el universo del contenido digital, donde además de premiar talento, se exhiben tendencias, estilos y elecciones de moda que no pasan desapercibidas.

Dulceida

Con la conducción de Zaira Nara y Grego Roselló, la ceremonia reunió a los principales referentes del mundo digital argentino. Desde las 20 horas, la Golden Carpet recibió a los nominados, invitados y figuras del espectáculo, en una pasarela que combinó diseño, color y personalidad.

Entre los looks más destacados de la noche, se impusieron estilos que combinaron originalidad con elegancia. El conductor de la noche se lució muy a la moda, con traje Reynal Duggan y con joyas Jean Pierre.

Grego Rosello

En la Golden Carpet, Nacho Elizalde y Pauli Echeverría esperan la llegada de las increíbles figuras de la noche con atuendos increibles. El presentador se declinó por un look total black, compuesto por una camisa mangas largas y cuellos clásico, resaltando un estilo minimalista. La periodista se lució con un conjunto rojo brillante compuesto por saco, de diseño moderno con hombros marcados, y pantalón, con una blusa escotada en el mismo tono.

Por otro lado, Tuli Acosta y Cris Vanadía, esperaban en el Backstage de los premios ídolo con atuendos especiales para la ocasión. La cantante se lució con un vestido en tono nudecon escote pronunciado y silueta entallada. El diseño resalta la figura y se complementa con un peinado suelto de ondas marcadas. Por su parte, el influencer, llevó un traje formal en tono oscuro compuesto por saco y pantalón a juego.

A través de sus redes sociales, Denisse González mostró su increíble look con el color de la temporada. El look estaba compuestopor un vestido blanco satinado de corte strapless, con corset estructurado que define la silueta. El diseño incluye costuras visibles y detalles en relieve que aportan textura al conjunto.

Denisse González

En su llegada a la Golden Carpet, Alex El Pelao, participante de MasterChef Celebrity, se robó todas las miradas. Llevó un traje negro tradicional, con camisa blanca y corbata negra, en un estilo formal y atemporal. El corte del traje es ajustado, resaltando una figura estilizada.

Alex Pelao Khe

Los nominados argentinos a los Premios Ídolo de esta edición incluyeron a figuras como Sofi Gonet, Martín Cirio, Paulina Cocina, Gastón Soffritti, Momi Giardina, Davo Xeneize, Lizardo Ponce, Mai Pistiner, Marti Benza y Tuli Acosta, entre otros. Las categorías abarcaron desde Moda hasta Canción más viral, pasando por Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber y TikToker.

Premios Ídolo 2025

Premios Ídolo 2025 dejó una nueva postal de estilo y personalidad en su Golden Carpet, con looks que marcaron presencia y otros que generaron contraste. La variedad de propuestas reflejó la identidad de cada figura, en una gala que combinó reconocimiento digital y expresión estética.