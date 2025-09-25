Bautista Mascia decidió transformar el premio obtenido en Gran Hermano 2023/2024 en un gesto de solidaridad que generó gran repercusión en redes sociales. El músico uruguayo, ganador de esa edición del reality, anunció que la casa prefabricada que recibió será donada a la Asociación Civil La Casita Trans, una organización cordobesa dedicada a brindar acompañamiento, asesoría y protección a infancias y juventudes trans.

Bautista Mascia donó la casa que ganó en Gran Hermano

El anuncio lo realizó a través de sus historias de Instagram, donde mostró imágenes del terreno en el que se instalará la vivienda. “Hoy temprano fui a conocer el terreno que conseguimos para poner la casa que ganamos en GH”, contó con entusiasmo, mientras compartía fotos del predio. Según explicó, su intención es que el espacio permita a la entidad ampliar sus actividades y reforzar el trabajo que ya realizan con la comunidad. “Van a usar ese lote para que la asociación tenga un lugar más grande para seguir acompañando y ayudando a más personas”, expresó.

Bautista Mascia donó la casa que ganó en Gran Hermano

La noticia fue celebrada por la propia institución, que utilizó sus redes sociales para agradecer la visita y el aporte de Mascia. “Hoy nos visitó @bautimascia en el terreno donde pronto instalaremos la casa que nos donó, premio que recibió como ganador de GH 2024”, publicaron, acompañando el mensaje con imágenes del encuentro. Además, remarcaron la importancia de contar con un espacio físico que funcione como centro comunitario y de contención.

En un extenso mensaje, la asociación destacó la actitud del exhermanito. “Gracias Bauti por tu sencillez, tu calidez y humanidad. Por construir con nosotros el sueño más grande: la casa propia, un lugar abierto a la comunidad, al barrio. Un centro de vida que pronto abrirá sus puertas para todas las personas que buscan y necesitan un lugar seguro para crecer y ser en plenitud”, escribieron. También adelantaron que la vivienda se convertirá en “un centro de vida amoroso, lleno de voces, risas y abrazos”, proyectado para convertirse en un punto de referencia para la comunidad.

Bautista Mascia con integrantes de la asociación

El gesto del cantante e influencer se suma al de otros exparticipantes de Gran Hermano que también eligieron destinar sus premios a causas sociales. Luz Tito, finalista de la última temporada, destinó su casa a la creación de un refugio para mujeres víctimas de violencia en Jujuy. Por su parte, Emma Vich optó por donar su vivienda a la misma asociación cordobesa beneficiada ahora por Bautista, reforzando así la red de apoyo a las juventudes trans.

La decisión de Bautista Mascia trasciende el terreno personal y se suma a una tendencia creciente entre los exparticipantes del reality.

F.A