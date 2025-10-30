Filtraron la primera foto de Nicolás Vázquez y Dai Fernández como novios

Desde que Nicolás Vázquez y Dai Fernández se separaron de sus respectivas parejas, ambos tuvieron el camino allanado para comenzar a vivir su amor libremente. En medio de rumores sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos, los protagonistas de Rocky, la obra blanqueó su romance, aunque con algunos límites: solo se estaban “conociendo”. Así lo declaró el exmarido de Gimena Accardi cuando fue abordado por Infama (América TV) donde aseguró que se encontraban en la primera instancia y que no podía ponerle un título oficial al vínculo entre ambos.

Al parecer, con el correr de las semanas, la relación se fue afianzando y tras su blanqueo ya no se esconden. En las últimas horas, se filtró una foto de los actores paseando a la vista de todos.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández | Instagram

Nicolás Vázquez y Dai Fernández, un amor que nació en los escenarios

Desde que Nicolás Vázquez se separó de Gimena Accardi todas las miradas recayeron sobre el actor, ya que comenzó a pronosticar un romance clandestino con su compañera de elenco, Dai Fernández. La actriz, que estaba en pareja con Gonzalo Gerber, decidió poner punto final con el bailarín; hecho que fogoneó más los rumores de que la dupla estaría comenzando a vivir una intensa historia de amor.

Por presión mediática, el artista tuvo que blanquear que se le despertaron sentimientos hacia su partenaire, a quién consideró su “mejor amiga”. Desde ese entonces los tortolitos no se esconden más y disfrutan de salidas y actividades públicas lejos de cualquier tipo de prejuicios. En la última emisión de Sálvese Quien Pueda -SQP- (América TV), filtraron la primera foto junta de la pareja como novios.

“Por fin. A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, finalmente empezaron a mostrarse. Se los ve cada vez más unidos, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares”, comenzaron diciendo en el programa que conduce Yanina Latorre. Acto seguido, señalaron los planes a futuro que no sólo los unen de manera sentimental, sino también laboral. “Ahora se van en unos días a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante, la carrera de Rocky. Van con un productor y dos chicos del equipo de la obra”, aseguraron.

El rotundo éxito teatral de Rocky es tal que hasta el propio intérprete del personaje cinematográfico estaría con planes de venir al país para disfrutar de esta puesta en escena. “Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone, porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina. La negociación está muy avanzada”, señalaron.

Respecto a la imagen propiciada por el programa de espectáculos, se los puede ver caminando relajados por una playa de estacionamiento con un look sumamente casual: ambos de jean, saco largo y anteojos de sol, aunque el dramaturgo va sosteniendo una taza de café. “A él se lo ve feliz. Ya no es raro verlos juntos. Comparten los días en ambas casas”, sentenciaron.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández | Captura eltrece

Tanto Nicolás Vázquez como Dai Fernández no sólo están atravesando un grato momento a nivel profesional con salas repletas y críticas más que positivas, sino que también están disfrutando al máximo de esta nueva etapa que los encuentra iniciando un nuevo capítulo en su vida teniendo al amor como protagonista.

NB