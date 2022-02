Los mensajes de Ángel de Brito que refuerzan los rumores de embarazo de Mariana Brey

Ángel de Brito y Mariana Brey se juntaron a cenar hace unos días y los seguidores del conductor le hicieron varias preguntas sobre la ex angelita.

El resultado de las respuestas hicieron que los rumores de embarazo de Mariana Brey fueran cada vez más fuertes.

Las respuestas de Ángel de Brito

El exconductor de LAM contó que tiene un embarazo para contar aunque no dijo de quién se trataba. Luego, le preguntaron si Mariana Brey está separada y respondió que no le preguntó. Luego, Ángel de Brito dijo: "Lo debe contar ella" ante la consulta de por qué Mariana Brey ya no está en su panel.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la respuesta de Ángel de Brito cuando le preguntaron si la panelista está embarazada: "En la cena tomó agua". De esta manera, dejó abierta la sospecha de un posible embarazo por parte de su exangelita y amiga, Mariana Brey.

Ángel de Brito confesó con qué conductora quiere trabajar

Ángel de Brito abrió la posibilidad de preguntas en sus Historias de Instagram. Enseguida comenzaron a llegarle una gran cantidad de consultas de todo tipo. Algunas de ellas, referidas a lo laboral.

El ex conductor de LAM también contó al responder las preguntas que aún no sabe cuándo va a volver a la televisión y que sigue en contacto con todas las angelitas.

La conductora que quiere Ángel de Brito

"¿Se viene la dupla Mariana-Ángel nuevamente?", preguntó un follower, a lo que Ángel de Brito respondió: "A mí me encantaría". Se referían claramente a Mariana Fabbiani, con quien el conductor condujo "El Diario de Mariana".