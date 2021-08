Este fin de semana, Ricardo Montaner y sus hijos, Mau y Ricky, Evaluna y su pareja Camilo Echeverry, dieron un concierto en el Anfiteatro Altos de Chavón, en República Dominicana.

Los artistas abrieron el imponente show con el tema “Amén”, el primer y único single hasta el momento que escribieron juntos. El concierto, que además de ser presencial, llegó a ser visto por miles de personas vía streaming, recaudó una cifra millonaria.

Los Montaner Tour: el impactante show que recaudó una cifra millonaria

“Una noche inolvidable, de una semana inolvidable” escribió Sefti Roitman junto al video que publicó en Instagram, donde compila distintos momentos compartidos durante estos días junto a su familia política. La prometida de Ricky Montaner, además de conducir la previa del concierto, mostró la emoción durante el recital que reunió por primera vez a toda la familia de músicos en un mismo escenario.

Stefi Roitman compartió la emoción de Los Montaner Tour

Los Montaner brindaron un show con 1000 entradas presenciales, que se agotaron al instante. Pero debido a los cuidados que hay que tener respecto a la pandemia de coronavirus, miles de personas alrededor del mundo pudieron verlo vía streaming. Esto significó para Ricardo, una alegría inmensa por haber compartido el escenario junto a los artistas de su familia, además de un excelente negocio, ya que lograron recaudar más de cuatro millones de dólares ($ 4.106.000 millones de dólares para ser exactos).

La superproducción contó con más de 150 personas en escena, un juego de luces increíble y un sonido de primera. Claro está que la cifra recaudada no está destinado solo a la familia Montaner, ya que se deben cubrir los costos de la empresa que se encargó de la logística, el personal de boletería, el montaje de la puesta en escena, y el personal que hizo posible este increíble concierto.

Ricardo Montaner, filoso contra los que definen a su familia como una "secta"

Ricardo Montaner habló sin vueltas sobre las críticas que recibe su familia durante la batalla entre Jacinta Sandoval, amiga de Stefi Roitman y otra de las participantes señaladas de "acomodo", y Victoria May en "La Voz Argentina".

“Tú tienes la fuerza del cantar y tienes todo este look de artista con los tatuajes, el maquillaje, tu forma de vestir; que yo con eso me relaciono mucho también. El cuerpo material como que me aburre y probablemente por eso me pinto las uñas, me pinto los ojos, me rayo todo, me pinto el pelo. Y a veces mis papás no lo entienden y me preguntan por qué me quiero hacer más tatuajes y es que, literalmente, me gusta”, le dijo Ricky a la participante; a lo que su padre respondió: “Cuando te los quieras quitar va a ser el lío”.

“Él se ríe, pero tiene como tres o cuatro tatuajes también”, le retrucó el joven, a lo que Ricardo Montaner contestó sin vueltas y dejó un mensaje para quienes critican a su familia. “Tengo dos. Tengo uno aquí en la muñeca, igual al que tenemos todos. El otro día escuché en la tele que nos habíamos tatuado todos porque estamos como marcados porque somos una secta”, aseguró con humor y dejando entrever su malestar ante esos comentarios.

Tras el ida y vuelta entre padre e hijo, Ricardo escogió a Jacinta para que continuara su camino por "La Voz Argentina".

