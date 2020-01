Confirman que levantaron la denuncia en contra de Lucía Celasco

Floppy Tesouro (34) confirmó que el escándalo que envuelve a Susana Giménez (75) y Lucía Celasco (26) quedó en el pasado. Así es, la panelista de Incorrectas lo hizo desde un móvil luego de haberse comunicado con la diva de los teléfonos, quien le aseguró que está muy tranquila y que se trató de tan solo un mal trago.

"Me comuniqué con Su, a quien agradezco muchisímo porque siempre tan amablemente responde mis mensajes. Ella me dijo que se mantuvo bastante al margen del tema, no quería prender la tele ni leer las noticias porque es un tema que le hace muy mal ya que obviamente está involucrada su nieta en este conflicto", comenzó "la vayaina".

Luego continuó: "Lo que sí me adelantó es que el señor ya levantó la denuncia, que ella se comunicó para agradecerle a la persona que había tenido el conflicto con Lucía. Mecha se juntó con la señora de mujer a mujer para tener una charla y los abogados, tanto Burlando como el Dr. Migues llegaron a un acuerdo".