La batalla legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado parece no tener final, debido a que hace más de un año el economista no cumple con la cuota alimentaria y fue embargado por la Justicia. La modelo se mantiene firme sobre un documento que firmó Redrado para a cumplir con sus obligaciones de padre y colaborar en la crianza de Matilda, pero hasta el momento no cumplió.

Desde su cuenta de Instagram, Luciana Salazar apuntó contra Martín Redrado haciendo eco de sus reclamos por la falta de pago y él sigue sin atender sus reclamos.

El descargo de Luciana Salazar contra Martín Redrado

Mediante una historia, la modelo escribió muy enojada: "Recordemos que hoy se cumplen 13 meses que Martín Redrado no paga la cuta alimentaria. Embargado por la Justicia y aun así, sigue sin pagarla. Una vergüenza para una persona que es funcionario de la Ciudad. Políticos que ni cumplen con sus obligaciones", cerró acompañada de una imagen del economista.

Luciana Salazar, furiosa luego de ser acusada de “mantenida”

Luciana Salazar lleva mucho tiempo en una batalla legal con su ex, Martín Redrado. La modelo le está reclamando una cuota alimentaria para su hija, Matilda, más allá de no ser el padre de la hija. Este no es un detalle menor, y suele ser causa de desconcierto entre la gente, que consideran extraño el pedido de Salazar.

Es por eso que Susana Roccasalvo opinó sobre esta polémica y fue muy dura con la modelo. “Seguimos todos sin saber… Él le habrá dicho que la acompañaba si esa era su necesidad. Ustedes saben que ella no puso el cuerpo, hizo un embarazo subrogado que sale una fortuna. Seguramente él la ayudó”, empezó la periodista.

Roccasalvo continuó analizando la situación y lanzó: “Él no es el padre, pero, además, no es el primer padre que siendo natural o biológico no se hace cargo. Con su situación, que es acomodada, no sé por qué sigue reclamando con un tipo que, al parecer, no quiere hacerse cargo”.

Luciana Salazar y Matilda Salazar

Para finalizar con su ataque, la periodista la comparó con Débora D’Amato, algo que hizo enfurecer a Salazar. “No es la única que tiene la convicción de ser madre: está Débora D’Amato. No se puede vivir esperando que alguien te mantenga para que vos puedas tener una hija. No es así, pero bueno, es la nueva moda, parece ser, de algunas mujeres”, destacó muy filosa.

Ante estas declaraciones, Luciana Salazar decidió no quedarse callada y responderle a Roccasalvo con un extenso tweet.

“Es increíble tu mala intención Roccasalvo, comparando dos casos totalmente diferentes con la única intención de desinformar. Defendés con mentiras a un funcionario embargado por la Justicia, que no cumple con lo firmado ante escribano público y que no respeta ni su propia firma”, escribió la modelo, apuntando contra Redrado y despreciando a la periodista.

