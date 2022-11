Luciana Salazar estalló de furia al saber que Martín Redrado viajó a Qatar y apuntó en su contra

La batalla entre Martín Redrado y Luciana Salazar continúa profundizándose. La modelo sigue exigiéndole al economista que cumpla con sus deberes financieros con su hija, Matilda Salazar de tan solo cuatro años.

Durante este viernes se conoció que el empresario viajó a Qatar para alentar a la selección argentina en la Copa del Mundo, lo que ocasionó que Luciana Salazar estallara de furia e indignación, fulminando a Redrado con tres historias en su cuenta oficial de Instagram, donde además cuestionó el trabajo periodístico de los medios de comunicación.

"A 11 meses que no cumple con la cuota alimentaria a una menor, se va a Qatar (no por invitación) sino por sus propios medios", partió señalando la vedette. "Andá a donde quieras, pero mínimo cumplí con tus obligaciones que vos mismo te comprometiste por escrito, hasta con escribano público. ¡Aún embargado no lo hacés! Una vergüenza", disparó sin piedad Luciana Salazar, dejando en evidencia la irresponsabilidad de Martín Redrado.

En otro registro, Luciana redobló su apuesta y se fue con todo contra el periodismo: "Lo que más me llama la atención es el silencio de radio de algunos periodistas que lo entrevistan y nadie le pregunta por sus problemas en la Justicia con una menor. Muy llamativo", enfatizó notablemente indignada.

Asimismo, acusó a Martín Redrado de quererla castigar como mujer: "Hombres que solo hacen estas cosas buscando castigar a las mujeres y se olvidan que están vulnerando los derechos de un menor", sentenció Luciana Salazar.

Luciana Salazar: el antes y después de ser famosa

Con 42 años de edad, Luciana Salazar es una de las celebridades más cotizadas del espectáculo argentino. Con motivo a una vuelta más al sol, Caras recordó cómo se veía la modelo antes de ser reconocida en todo el país. Debutó como modelo en el año 2000 para la revista Noticias de Editorial Perfil, y un año más tarde llegaría a la televisión con el programa Poné a Francella, lo que sería su puerta de entrada para el mundo de la fama.

En varias ocasiones Luciana Salazar ha sido parte de las tapas de nuestra revista Caras. Su talento y belleza indiscutible siempre se ha resaltado en cada reportaje que se publica desde este medio.