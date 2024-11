Luciana Salazar se realizó un tratamiento en la espalda y mostró los moretones que le quedaron

Las redes sociales son una plataforma muy importante para las influencers, pero también para todas las modelos y personalidades importantes de la moda que realizan canjes o muestran sus looks en las historias o publicaciones que, por ejemplo, permite Instagram tanto para videos como para imágenes. En este caso, Luciana Salazar sabe a la perfección cómo utilizar estas plataformas digitales y muestra a menudo las actividades que comparte con Matilda, su hija. Pero, en esta ocasión, la expareja de Martín Redrado compartió una foto en que la mostró cómo le quedó la espalda después de un tratamiento que se hizo.

Matilda y Luciana Salazar.

Luciana Salazar se realizó un tratamiento y mostró los moretones que le quedaron: el video

La experimentada modelo, Luciana Salazar, tomó la decisión de ducharse y sacarse una foto en el espejo de su baño en el que expresó: "Las marcas que me dejaron las ventosas". Esto se debe a un tratamiento que ella se hizo en su espalda y, en principio, no dimensionó que podría llegar a tomar tanto revuelo.

Luciana Salazar.

Es por eso que la madre de Matilda Salazar subió un video en que el comentó los detalles de los moretones que se observan en la imagen que la propia mujer subió en su cuenta verificada de Instagram. "Les quería contestar a los que me preguntaron por las ventosas porque vieron las marquitas que me quedaron del tratamiento que me hice el otro día. Tuve suerte porque estaba en la casa de Flavio (Mendoza) el domingo y estaba su kinesiólogo y yo justo andaba muy mal del trapecio y las cervicales y me vino como anillo al dedo”, expresó la vedette de vasta trayectoria.

Y posteriormente Luciana Salazar añadió en este sentido: "Flavio me dijo que aproveche y que me haga porque era mágico este kinesiólogo y así es. Los masajes que me hizo estuvieron impresionantes. Yo estaba descompuesta del dolor y tenía mucho dolor de cabeza, porque yo levanto mucho peso y se ve que me estaba afectando bastante esa zona”.

De esta manera, Luciana Salazar dejó atrás todo tipo de preocupación del mundo del espectáculo o sus seguidores de Instagram que se habían hecho eco de esta imagen. Pero fue todo un alivio para la excompañera de vida de Martín Redrado porque alivió una molestia que la aquejaba desde hace un tiempo y ahora podrá continuar su vida cotidiana de una forma más distinta con la siempre, bonita y tierna presencia de Matilda Salazar, su hija y el motor de todos los días.

