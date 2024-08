Luciana Salazar sorprendió a sus seguidores en redes sociales, cuando mostró las pastillas y gomitas que toman, junto a su hija de 6 años Matilda. La modelo describió la “coctelera” de suplementos dietarios que consumen y provocó polémica. Una de las reacciones más fulminantes fue la de Marcela Tauro.

En Intrusos, mostraron el video que la modelo subió a sus redes sociales. Según explicó, luego de que estallaran los usuarios, tanto ella como su hija llevan una dieta pescetariana. Esto quiere decir que su alimentación se basa en alimentos de origen vegetal, como hacen los vegetarianos, pero además incluyen pescado una o dos veces a la semana. Debido a esto, y por lo que explicó la influencer, "tratamos de complementar nuestra alimentación con suplementos".

Esto siguió disgustando a varios, inclusive a mediáticos. Marcela Tauro, en el programa de Flor de la V, decidió dar su opinión y fue tajante con Luciana Salazar. "Ella no fue cuidadosa. Ella lo expone para que nosotros estemos hablando de esto. Tenía la opción de no subir el video", expresó al aire. Sin embargo, Josefina Pouso intentó defender a la modelo y opinó que, como madre, cada una puede hacer lo que quiera.

Esta no fue justificación para Tauro, quien retrucó: "No hace lo que puede. Conoce los medios mejor que nadie y sabía lo que iba a generar. Es grande y ya sabe. Lo hizo para generar, para que todos los programas estemos hablando de esto". Por último, aseguró que no la estaba juzgando como madre. Y cierró: "Que haga lo que quiera como madre".

El debate de los suplementos que Luciana Salazar le da a su hija llegó hasta los expertos. Muchos de ellos como en doctor Diego Montes de Oca en Intrusos, coincidió con otros colegas que lejos de criticar el rol de madre, esto no eran lo mejor para la salud de la niña de 6 años. Sin embargo, también profesionales explicaron que no provocaban grandes efectos negativos; dependiendo cómo se consuma.

Por su parte, en las redes sociales, los usuarios estuvieron más de acuerdo con la fulminante reacción de Marcela Tauro y apuntaron contra Salazar. A pesar de haber explicado que Matilda no come harinas, azúcares ni carnes rojas, entre otros alimentos, la modelo denunció que recibió varias críticas y preguntas sobre qué le hacía tomar. Esto no sirvió de mucho, ya que otros panelistas se unieron y criticaron su hábito.