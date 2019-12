Luciano Castro y Sabrina Rojas contaron cómo superaron la crisis

Luciano Castro (44) y Sabrina Rojas (39) estuvieron como invitados en Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff (59) y hablaron de la superación de la crisis que vivieron como familia tras la viralización de las fotos. En conjunto, la pareja destacó que lo mejor que tienen es la capacidad de diálogo.

"Tenemos una capacidad de diálogo enorme, por más que no sea grato muchas veces. Es un pacto que tenemos como pareja y lo ejecutamos desde ahí y eso nos hace muy bien. Primero lo hablamos nosotros y después salimos a explicar lo que consideramos. No hice nada malo. Yo no tengo explicarle nada a nadie, si me pregunta le explico a ella".

Por su parte, la reconocida modelo agregó: "Si hay amor, vale la pena. Siempre y cuando hablando de una pareja sana. Nosotros en 10 años hemos tenidos 8 mil crisis y separaciones. Es insostenible una relación siempre en armonía". "No me importa lo que dicen los demás, no quiere decir que no me afecte", dijo Castro en la emisión de Telefé.