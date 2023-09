Lucila “La Tora” Villar es una de las integrantes de la última edición de Gran Hermano más sinceras. En las últimas horas, mediante Instagram, se dedicó a hacer una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores. Así, una de las inquietudes de sus fanáticos fue respondida y habló sobre sus cirugías estéticas.

"¿Dónde te hiciste la reducción de mamas?", preguntó una seguidora. La Tora aprovechó esta pregunta para compartir su vivencia. "Me cambió la vida", afirmó con un emoji de corazón.

Lucila mencionó que eligió a su médica de confianza para realizar el procedimiento. “Me hizo los pechos y algunas cositas más”, comentó. Hace pocos días, también mencionó que anteriormente había recibido inyecciones de bótox en su rostro. “Básicamente me saqué 1,5 kg de teta. Me hizo una persona más feliz y segura”, había explicado La Tora a principios de este año en un video de TikTok que hizo para aclarar dudas. También compartió: “La operación no duele nada y más si tenés los calmantes correspondientes, pero todo depende del cuerpo de cada una”.

La reducción mamaria de La Tora

Las declaraciones de La Tora sobre sus retoques faciales

Hace algunos días, Lucila "La Tora" Villar hizo una sugerencia de retoques faciales a Julieta Poggio, lo que generó una fuerte reacción en las redes sociales. Durante una transmisión de su programa de streaming, La Tora dijo: “Amiga, bótox y se soluciona todo”.

Aunque más tarde aclaró que se trataba de una broma entre amigas y no una recomendación seria, en ese momento se desató una oleada de críticas hacia la ex Gran Hermano. Todo esto ocurrió durante la emisión en vivo de "Fuera de Joda", el programa de streaming que les provee Telefé. Allí, La Tora comenzó a describir las intervenciones que había realizado en su rostro. “El viernes fui de mi doctora. Le dije: ‘Marian, volveme cinco años más joven”, declaró.

“Me clavé ampollita en los labios, bótox y profiling”, explicó La Tora sobre los retoques a los que se sometió. También mencionó que le pidió a su médica que le dejara la frente "plana". Julieta, con honestidad, expresó: "¡Ay, no me di cuenta Lu!". Luego, le pidió que sonriera para ver si se notaban las líneas de expresión.

Lucila Villar exclamó: "¡Ay, Juli!", cuando Poggio movió su rostro.“Vos para arrancar tenés el baby bótox. Es poquito, una prevención de arrugas, no es tanto”, le dijo la oriunda de Berazategui a la actriz. Hubo opiniones divididas en torno a esta conversación, con algunas personas cuestionando la promoción de los procedimientos de bótox en un programa de transmisión en vivo.

SDM