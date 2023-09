La belleza y la juventud son temas recurrentes en el mundo del espectáculo, y recientemente, una conversación en vivo en el programa "Fuera de Joda" desató polémica en las redes sociales. La exparticipante de Gran Hermano 2022, Lucila “La Tora” Villar, reveló en el programa que se había sometido a un tratamiento estético para mantener su apariencia juvenil, lo que llevó a una sorprendente recomendación para su compañera, Julieta Poggio.

Villar compartió en vivo que había visitado a su doctora y le había pedido que la hiciera "cinco años más joven". Detalló que se había realizado un tratamiento que incluyó ampollas en los labios, bótox y profiling. Sus declaraciones generaron reacciones en las redes sociales.

La sorpresa llegó cuando La Tora Villar instó a Julieta Poggio a seguir sus pasos en el mundo de los retoques estéticos.

La polémica recomendación de La Tora a Julieta Poggio

“¿Llegará el día que me tenga que hacer todo eso? No quiero…”, dijo Julieta durante la charla. Fue ahí cuando Villar le recomendó: “Vos tenés para arrancar baby bótox”, le dijo, asegurando que no se trata de un cambio drástico, sino de un procedimiento sutil para mantener una apariencia fresca y joven.

“¡No quiero! No quiero botox. No quiero crecer, no quiero envejecer más”, cuestionó Poggio al tiempo que La Tora la incitaba a que usara el "baby bótox" como solución.

