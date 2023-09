Maluma esta de novio hace ya unos meses con una rubia. El cantante siempre sube fotos con su pareja, pero el detalle es que nuca muestra su cara. En esta oportunidad publicó una postal de los dos sentados y en las redes compararon a la chica con La Tora.

Maluma: Subió una tierna foto con su novia y en las redes la compararon con La Tora

Maluma: Subió una tierna foto con su novia y en las redes la compararon con La Tora

La novia del cantante es una persona totalmente alejada al mundo artístico. Susana Gómez se llama la chica en cuestión y es una arquitecta. El cantautor subió la foto acompañada de la descripción: "Ahora tengo un (emoji de durazno) inédito, que se lleva todos los méritos..". En las redes la compararon con la ex gran hermano, Lucila Villar.

Maluma: Subió una tierna foto con su novia y en las redes la compararon con La Tora

"Qué lejos llegó la Tora", "Lu se fue mundial", "La Tora no estaba con Nacho?", "Entré pensando que era la Tora jajajajajajajaja", "¡Nacho no abras IG!, "Q grande Maluma de novio con la tora", "Nacho vas a tener que hacerte fuerte...", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios. La Tora reaccionó al parecido con la novia de Maluma y escribió: "Me estoy estallando con los citados de Maluma chapando".

AF.